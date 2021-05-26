Беларусь закрывает посольство в Канаде после 24 лет "взаимовыгодного сотрудничества"

Посольство сообщило на своем веб-сайте, что закроется 1 сентября после 24 лет "взаимовыгодного сотрудничества", но уже с июля приостановит консульские услуги, включая обработку заявлений на получение визы.

Поверенный в делах Беларуси Евгений Русак написал агентству AFP по электронной почте, что решение принято "в связи с оптимизацией дипломатического присутствия Беларуси" в различных регионах.

"Это решение не было спонтанным и основывалось на анализе практического воздействия текущих двусторонних контактов",

- написал Русак, добавив, что такое решение подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в субботу.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее присоединился к пресс-конференции в знак возмущения международной общественности по поводу вынужденной посадки самолета в воскресенье и задержания оппозиционного журналиста, назвав это "ужасным, незаконным и совершенно неприемлемым" действием.

"Это была явная атака на демократию и свободу прессы", - сказал Трюдо.

Премьер-министр Канады осудил "такое опасное вмешательство в деятельность гражданской авиации" и арест Протасевича и призвал к его "немедленному освобождению".

"Канада уже ввела санкции против Беларуси и рассмотрит дальнейшие варианты", - добавил Трюдо.

"Мы также поддерживаем действия всех имеющихся международных институтов, а именно Международную организацию гражданской авиации (ICAO), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (EDSO) и НАТО", - сказал премьер-министр.

Контекст

Уже сообщалось, что в воскресенье, 23 мая, летевший рейсом из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находились редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, незапланированно приземлился в Беларуси из-за сообщения о бомбе на борту, которое позже оказалось ложным. Пассажиры самолета провели в аэропорту Минска почти семь часов.

Канада в координации с Европейским союзом и Соединенным Королевством ввела санкции в отношении 54 белорусских чиновников после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.