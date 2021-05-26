Уволен директор департамента сообщения Рижской думы Рейнбах: были нарушения

Вице-мэр Вилнис Кирсис заявил, что получена информация о многочисленных нарушениях в департаменте. Возможно, в департаменте сообщения были случаи фиктивного трудоустройства, разбазаривания имущества самоуправления и конфликт интересов.

Рейнбах отстранен от должности, начата проверка.

Основание

Решение о приостановке полномочий Рейнбаха принято на том основании, что он отказался предоставить запрошенную информацию. Следовательно, есть обоснованные подозрения, что он может попытаться скрыть информацию или повлиять на проверку.

Как сообщил на пресс-конференции советник по юридическим вопросам исполнительного директора Риги Марис Кнокс, два дисциплинарных дела в отношении Рейнбаха уже завершены с применением дисциплинарных взысканий, а еще одно возбуждено.

Замена

В целях обеспечения непрерывности работы департамента исполняющим обязанности директора назначен Янис Вайводс, который до сих пор возглавлял бюро директора департамента.

Как заявил Кирсис на пресс-конференции,

ни руководство города, ни жители не удовлетворены работой департамента сообщения.

В качестве примеров он упомянул улицы, которые не чистились зимой, не убранный вовремя песок, который все еще летает по воздуху.

Кирсис также указал на задержки в реализации различных транспортных проектов. Еще прошлой осенью и зимой обсуждалось создание временных велосипедных дорожек для обеспечения безопасного передвижения населения в условиях Covid-19. Велодорожки уже должны были быть размечены, но вместо этого объявлены закупки, и, похоже, пандемия Covid-19 закончится раньше.

Рейнбах со своей стороны выступил с заявлением, в котором говорится, что его отстранение от должности является давно спланированным сведением счетов.

Не первое отстранение

Для Рейнбаха это не первое отстранение. Одно время его увольнения требовала оппозиционная партия совета "Единство". В 2015 году депутаты получили письмо от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), подтверждающее, что в материалах KNAB есть уголовное дело, по которому Рейнбах был признан подозреваемым.

В августе 2016 года после совещания о ходе ремонтных работ на улице Ригас Рейнбах был отстранен от должности. Позже он был уволен решением председателя совета Нила Ушакова ("Согласие").

Рейнбах подал апелляцию в суд, и в марте 2019 года разбирательство было прекращено, а Рейнбах - восстановлен в должности.

Работа в департаменте сообщения

Вернувшись на работу в департамент сообщения, Рейнбах сказал агентству LETA, что его первоочередными задачами будут организация движения на мостах, ямы на городских улицах и качество воздуха в Риге.

В пресс-конференции приняли участие председатель Рижской думы Мартиньш Стакис (PP), вице-мэр и инспектор по вопросам дорожного движения Вилнис Кирсис (JV), председатель комитета по дорожному движению и транспортным вопросам Олафс Пулкс (JV), а также советник исполнительного директора по правовым вопросам Риги Марис Кнокс.