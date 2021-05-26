Названо самое теплое место для купания в Риге

Температура воды в Кишэзерсе составляет +13,5 градуса, на Кипсале и Румбуле вода прогрелась до +13 градусов.

Вода в море в Вецаки, Вакарбулли и Даугавгриве прогрелась всего лишь до +8...+9 градусов.

Как сообщалось ранее, 21 мая в официальных местах для купания в Риге открылся купальный сезон. Спасатели управления безопасности на воде и гражданской обороны муниципальной полиции дежурят на девяти муниципальных пляжах: