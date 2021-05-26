Ср, 26.05.2021
Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги. Рене Фазель, глава IIHF
Рене Фазель, глава IIHF

Названо самое теплое место для купания в Риге

Иллюстративное фото ФОТО: Tama66/pixabay.com

Самая теплая вода в рижских местах для купания - в Кишэзерсе, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

Температура воды в Кишэзерсе составляет +13,5 градуса, на Кипсале и Румбуле вода прогрелась до +13 градусов.

Вода в море в Вецаки, Вакарбулли и Даугавгриве прогрелась всего лишь до +8...+9 градусов.

Как сообщалось ранее, 21 мая в официальных местах для купания в Риге открылся купальный сезон. Спасатели управления безопасности на воде и гражданской обороны муниципальной полиции дежурят на девяти муниципальных пляжах:

  • Вецаки
  • Вакарбулли
  • Даугавгрива
  • Бабелите
  • Румбула
  • Луцавсала
  • Луцавсальский залив
  • Кипсала
  • Кишэзерс
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