В РФ приняли закон "против ФБК". Что это значит и кому он угрожает?

Было решено, что в выборах любого уровня будет запрещено участвовать учредителям и руководителям (включая глав и замов структурных и региональных подразделений), которые работали в организации на протяжении трех лет до признания ее судом экстремистской или террористической. Данный запрет будет действовать пять лет.

Также суд постановил, что теперь в течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации, лица, которые состояли или работали в таких организациях на рядовых должностях и помогали ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения, не смогут избираться.

Изначально в законопроекте речь шла о запрете избираться только в Госдуму, однако 25 мая, в день, когда состоялось второе чтение, в документ были внесены поправки, которые указывали на запрет в участие в выборах любого уровня.

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, написал, что предложение депутатов угрожает не только тем, кто работал в команде Навального, а еще тем, кто делал пожертвования организациям, связанным с политиком.