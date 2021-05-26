Дело начальника полиции Земгале: следственные действия прошли на 18 объектах

В ходе процессуальных действий изъято много носителей информации и документов, и в настоящее время проводится анализ полученных материалов.

В интересах расследования СГБ не дает дополнительных комментариев, поэтому официально не известно, по какой статье Уголовного закона возбуждено дело и сколько человек задержано в целом.

Задержание

Управление по связям с общественностью Госполиции вчера, 25 мая, сообщило, что двое полицейских задержаны, на их рабочих местах прошли обыску. Как заявили в Госполиции в среду, 26 мая, полиция примет решение о дальнейшем пребывании этих людей на должностях после того, как получит информацию от VDD.

Порталы pietiek.com un kompromat.lv сообщили, что вторым задержанным является Игорь Томашев. Он был начальником Тейкского полицейского участка и заместителем Созинова, когда Созинов возглавлял управление криминальной полиции Рижского региона. Томашев руководил 3-м бюро указанного управления, которое занималось расследованием экономических преступлений.