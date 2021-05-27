Зрители на ЧМ по хоккею, облегчение ограничений для привитых и не только: новые решения правительства

Зрители смогут посещать чемпионат мира по хоккею с 1 июня
Вакцинированные и переболевшие поставщики индивидуальных услуг вернутся к работе
Разрешено проводить выпускные на открытом воздухе с участием до 40 человек
Правительство разрешило организовывать детские лагеря
Вступительные экзамены в 7-й и 10-й классы - не более десяти человек в помещении
Сегодня, 27 мая, прошло заседание правительства, на котором рассматривалось множество вопросов о послаблениях в ограничениях, в том числе - для привитых или переболевших коронавирусной инфекцией. После заседания прошла пресс-конференция. RUS TVNET собрал для вас все самые важные решения Кабинета министров.
Зрители смогут посещать чемпионат мира по хоккею с 1 июня
Зрители смогут посещать матчи чемпионата мира по хоккею с 1 июня, постановил Кабинет министров.
Поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают, что игры чемпионата по хоккею будут открыты для лиц, имеющих сертификат, который подтверждает, что человек вакцинирован от коронавируса и что после окончания курса вакцинации прошло не менее 14 дней, или от 22 до 90 дней после первой дозы Vaxzevria и сразу после второй дозы Vaxzevria.
Лица, переболевшие Covid-19, также смогут посещать хоккейные матчи.
Зрители должны будут предъявить контролеру персональный входной билет с именем и фамилией его владельца, а также действующий документ, удостоверяющий личность, и действующий сертификат, доказывающий прохождение полной вакцинации или то, что человек переболел коронавирусом.
Входной билет будет действителен только вместе с указанным сертификатом и документом, удостоверяющим личность.
Зрители должны носить маски для рта и носа на протяжении всей игры, в том числе на открытом воздухе на территории игровой арены.
Общее количество зрителей не должно превышать 2660 человек в Arēna Rīga и 1058 человек в Олимпийском спортивном центре.
Правительство разрешит вакцинированным и переболевшим поставщикам индивидуальных услуг возобновить работу с 1 июня.
Кабмин принял решение внести поправки в "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19", постановив, что все индивидуальные поставщики услуг, деятельность которых ограничена, с 1 июня смогут возобновить работу, если они были вакцинированы или переболели Covid-19.
Таким образом с 1 июня сможет работать индустрия красоты и другие индивидуальные поставщики услуг.
Если поставщик услуг привит от Covid-19 или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, с 1 июня он сможет предоставлять:
все виды косметических услуг,
услуги по аренде спортивного снаряжения и фотоуслуги,
хозяйственные услуги, связанные с развлечениями и благополучием.
В свою очередь с 15 июня люди, которые привиты от Covid-19 или переболели им, смогут участвовать в публичных мероприятиях и посещать:
кафе,
кинотеатры,
театральные представления,
концерты,
клубы
и другие подобные мероприятия
без масок и не соблюдая расстояние в два метра.
Привитые от Covid-19 или переболевшие им люди с 15 июня смогут посещать спортивные клубы - как индивидуально, так и в группах.
Правительство временно отложило принятие решения о применении этих норм к детям, поскольку детям не делают прививки от Covid-19. Первоначально предполагалось, что дети смогут участвовать в таких мероприятиях, если у них будет отрицательный тест на Covid-19. Однако некоторые министры выступили против, поэтому было решено исключить из поправок положения, касающиеся тестирования детей, и принять по ним решение на будущих заседаниях правительства.
Образовательные учреждения смогут проводить выпускные на открытом воздухе
Образовательные учреждения смогут проводить выпускные на открытом воздухе с участием до 40 человек, а также с 14 июня разрешено при соблюдении ряда условий организовывать детские лагеря, постановило сегодня, 27 мая, правительство.
Поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают, что учащиеся одного класса, группы или курса в количестве до 40 человек, включая работников образовательного учреждения, могут организовывать выпускные по случаю окончания дошкольного, основного, среднего или высшего образования.
Мероприятие не может длиться более двух часов. Участникам придется использовать маски, если невозможно соблюсти дистанцию в два метра.
Учебное заведение должно обеспечить соблюдение сопровождающими лицами мер эпидемиологической безопасности, в том числе дистанцирования.
Правительство разрешило организовывать детские лагеря
Поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают возможность организации очных детских лагерей с соблюдением нескольких условий.
Количество детей в одной группе не может превышать 20. В лагерях, которые организованы на открытом воздухе или в отдельных зданиях, допускается участие нескольких групп при условии соблюдения всех необходимых мер эпидемиологической безопасности и обеспечения того, чтобы члены этих групп и персонал не встречались между собой.
В лагере смогут работать сотрудники, которые прошли тестирование на Covid-19 за последние 48 часов до начала лагеря и получили отрицательный результат. Им также будет необходимо проходить повторные тесты один раз в неделю в течение всего времени работы лагеря.
У детей также должен быть отрицательный тест на Covid-19 за 48 часов до начала лагеря и повторный тест должен проводиться один раз в неделю во время лагеря.
Без теста на Covid-19 лагерь будет доступен для персонала и детей, которые могут подтвердить, что переболели коронавирусом в период от 11 до 180 дней после даты сдачи теста на Covid-19, а также для тех, кто привит от Covid-19, начиная с 15 дней после завершения полного курса вакцинации прививками, зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств, или с 22 до 90 дней после первой дозы вакцины AstraZeneca и сразу после второй дозы AstraZeneca.
Лагерь может быть размещен только в специально отведенной для этого зоне. Деятельность за пределами этих территорий будет запрещена, если участники лагеря не являются единственными посетителями этого места.
Участники и персонал лагеря должны использовать защитные маски, за исключением детей в возрасте до семи лет и людей, которые находятся в одной группе в круглосуточных лагерях.
В лагере должно быть назначено ответственное лицо и определен порядок действий в случае выявления Covid-19 среди участников лагеря или персонала.
Сдавать вступительные экзамены в 7-й и 10-й классы смогут не более десяти человек в одном помещении
Сдавать вступительные экзамены в 7-й и 10-й классы смогут не более десяти человек в одном помещении, такое решение сегодня приняло правительство.
Поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают очное проведение вступительных экзаменов при приеме в 7-й и 10-й классы не более чем для десяти человек в одной группе.
Те, кто находится в помещении, где проходит экзамен, а также вне его, должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию в два метра.
Организатор вступительного экзамена должен обеспечить возможность сдать вступительный экзамен в течение дополнительного срока для лиц, которые из-за Covid-19 не могут принять участие во вступительном экзамене - находятся на карантине или на самоизоляции и могут документально это доказать.
Чтобы принять участие во вступительном экзамене на месте, лица в течение последних 72 часов до вступительного экзамена должны пройти тест на Covid-19, который должен быть отрицательным. Тест на Covid-19 могут не делать те, кто может документально подтвердить, что был инфицирован Covid-19 в течение последних трех месяцев и больше не представляет риска заражения для других. Тест на Covid-19 не надо делать также тем, кто может документально подтвердить, что полностью вакцинирован от Covid-19.
Тест на Covid-19 для претендентов на поступление бесплатный.
Как сообщалось ранее, была достигнута договоренность о дополнительных датах экзаменов для учащихся, которые из-за Covid-19 не могут сдавать вступительный экзамен в установленный школами срок.