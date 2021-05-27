Зрители на ЧМ по хоккею, облегчение ограничений для привитых и не только: новые решения правительства

Образовательные учреждения смогут проводить выпускные на открытом воздухе

Образовательные учреждения смогут проводить выпускные на открытом воздухе с участием до 40 человек, а также с 14 июня разрешено при соблюдении ряда условий организовывать детские лагеря, постановило сегодня, 27 мая, правительство.

Поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают, что учащиеся одного класса, группы или курса в количестве до 40 человек, включая работников образовательного учреждения, могут организовывать выпускные по случаю окончания дошкольного, основного, среднего или высшего образования.

Мероприятие не может длиться более двух часов. Участникам придется использовать маски, если невозможно соблюсти дистанцию в два метра.

Учебное заведение должно обеспечить соблюдение сопровождающими лицами мер эпидемиологической безопасности, в том числе дистанцирования.

Правительство разрешило организовывать детские лагеря

Поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают возможность организации очных детских лагерей с соблюдением нескольких условий.

Количество детей в одной группе не может превышать 20. В лагерях, которые организованы на открытом воздухе или в отдельных зданиях, допускается участие нескольких групп при условии соблюдения всех необходимых мер эпидемиологической безопасности и обеспечения того, чтобы члены этих групп и персонал не встречались между собой.

В лагере смогут работать сотрудники, которые прошли тестирование на Covid-19 за последние 48 часов до начала лагеря и получили отрицательный результат. Им также будет необходимо проходить повторные тесты один раз в неделю в течение всего времени работы лагеря.

У детей также должен быть отрицательный тест на Covid-19 за 48 часов до начала лагеря и повторный тест должен проводиться один раз в неделю во время лагеря.

Без теста на Covid-19 лагерь будет доступен для персонала и детей, которые могут подтвердить, что переболели коронавирусом в период от 11 до 180 дней после даты сдачи теста на Covid-19, а также для тех, кто привит от Covid-19, начиная с 15 дней после завершения полного курса вакцинации прививками, зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств, или с 22 до 90 дней после первой дозы вакцины AstraZeneca и сразу после второй дозы AstraZeneca.

Лагерь может быть размещен только в специально отведенной для этого зоне. Деятельность за пределами этих территорий будет запрещена, если участники лагеря не являются единственными посетителями этого места.

Участники и персонал лагеря должны использовать защитные маски, за исключением детей в возрасте до семи лет и людей, которые находятся в одной группе в круглосуточных лагерях.

В лагере должно быть назначено ответственное лицо и определен порядок действий в случае выявления Covid-19 среди участников лагеря или персонала.

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