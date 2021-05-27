Серьезная авария на объездной дороге Юрмалы: погиб человек

Около 12:00 на 37 километре шоссе Рига - Вентспилс или на участке объездной дороги Юрмалы в непосредственной близости от моста через Лиелупе в результате столкновения трех автомобилей погиб человек.

"После первого осмотра, прибыв на место ДТП, выяснилось, что водитель Audi, обгоняя в непредвиденном месте, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes", - рассказывает инспектор Дорожной полиция Гирт Зустениекс.

Audi un kravas automašīnas sadursmē uz autoceļa Rīga - Ventspils iet bojā cilvēks - https://t.co/gj8zyBwGLj pic.twitter.com/mpwHE9bd1F — Sadursme (@sadursme) May 26, 2021

Петерис был за рулем грузовика. Человек, который уже побывал в машине скорой помощи и мог бы в больницу не ехать. Нам он признается, что ему повезло, потому что, по сути, он проскочил без единой царапины.

"Он пошел на обгон, его там пропустили. Сказал, что и до это ездил так, туда-сюда .

Там женщины остановились, пропустили его, а я поехал сюда. Я так понимаю, он уже ехал по мосту с одной стороны на другую, потому что все там остановились. Здесь никого не было. Потому что с места столкновения, откуда я приехал, никого не было. Здесь я столкнулся с первой машиной, в которую и влетел. У меня уже не работали тормоза", - рассказывает о случившемся Петерис, водитель грузовика Mercedes-Benz.

Повезло и пассажирам автобуса Mercedes, так как водитель грузовика хоть и не тормозил, но сумел значительно снизить скорость.

Следовательно, столкновение было совершенно незначительным. Сидящие в автобусе остались целы и вскоре после того, что произошло, уладили формальности и смогли уехать. В свою очередь, в нескольких сотнях метров от ДТП больше всех пострадал автомобиль Audi A2.

"Ну, машина так и выглядела, когда мы прибыли на место аварии. Водителя выбросило из машины от удара и он лежал рядом.

Персонал аварийной службы констатировал смерть водителя во время осмотра. Что стало причиной обгона, выяснит следствие", - говорит Зустениекс.