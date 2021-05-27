Серьезная авария на объездной дороге Юрмалы: погиб человек
В среду, 26 мая, на объездной дороге Юрмалы в результате серьезной автомобильной аварии погиб мужчина. Передача Degpunktā на TV3 сообщает обстоятельства случившегося.
В среду, 26 мая, на объездной дороге Юрмалы в результате серьезной автомобильной аварии погиб мужчина. Передача Degpunktā на TV3 сообщает обстоятельства случившегося.
Около 12:00 на 37 километре шоссе Рига - Вентспилс или на участке объездной дороги Юрмалы в непосредственной близости от моста через Лиелупе в результате столкновения трех автомобилей погиб человек.
"После первого осмотра, прибыв на место ДТП, выяснилось, что водитель Audi, обгоняя в непредвиденном месте, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes", - рассказывает инспектор Дорожной полиция Гирт Зустениекс.
Audi un kravas automašīnas sadursmē uz autoceļa Rīga - Ventspils iet bojā cilvēks - https://t.co/gj8zyBwGLj pic.twitter.com/mpwHE9bd1F— Sadursme (@sadursme) May 26, 2021
Петерис был за рулем грузовика. Человек, который уже побывал в машине скорой помощи и мог бы в больницу не ехать. Нам он признается, что ему повезло, потому что, по сути, он проскочил без единой царапины.
Там женщины остановились, пропустили его, а я поехал сюда. Я так понимаю, он уже ехал по мосту с одной стороны на другую, потому что все там остановились. Здесь никого не было. Потому что с места столкновения, откуда я приехал, никого не было. Здесь я столкнулся с первой машиной, в которую и влетел. У меня уже не работали тормоза", - рассказывает о случившемся Петерис, водитель грузовика Mercedes-Benz.
Следовательно, столкновение было совершенно незначительным. Сидящие в автобусе остались целы и вскоре после того, что произошло, уладили формальности и смогли уехать. В свою очередь, в нескольких сотнях метров от ДТП больше всех пострадал автомобиль Audi A2.
Персонал аварийной службы констатировал смерть водителя во время осмотра. Что стало причиной обгона, выяснит следствие", - говорит Зустениекс.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы пролить свет на причины рокового маневра водителя Audi.