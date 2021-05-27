Чт, 27.05.2021
Настоящие герои - это оппозиция Беларуси, которая, рискуя своей жизнью, каждый день с этим флагом выходит на улицы. Это храбрость. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги
1

В результате стрельбы в Калифорнии погибли восемь человек

ФОТО: EPA/Scanpix

В среду, 26 мая, во время стрельбы на станции легкорельсового транспорта в Калифорнии, США, погибли восемь человек, сообщает полиция.

Первые выстрелы были произведены утром, примерно в 6:34. Правоохранительные органы отреагировали немедленно.

"Было несколько человек, которые были ранены и убиты", - сказал репортерам заместитель шерифа Рассел Дэвис на месте происшествия.

1

Мужчина, устроивший стрельбу, погиб. Число жертв продолжает расти. Полиция пока не раскрывает, как погиб злоумышленник.

Стрельба произошла на станции легкорельсового транспорта, находящейся в ведении Транспортного управления долины Санта-Клара, недалеко от главного аэропорта города. Среди пострадавших - сотрудники управления. Как выяснили в полиции, стрелок также работал в управлении.

НАВЕРХ
Back