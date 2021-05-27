В результате стрельбы в Калифорнии погибли восемь человек
В среду, 26 мая, во время стрельбы на станции легкорельсового транспорта в Калифорнии, США, погибли восемь человек, сообщает полиция.
В среду, 26 мая, во время стрельбы на станции легкорельсового транспорта в Калифорнии, США, погибли восемь человек, сообщает полиция.
Первые выстрелы были произведены утром, примерно в 6:34. Правоохранительные органы отреагировали немедленно.
"Было несколько человек, которые были ранены и убиты", - сказал репортерам заместитель шерифа Рассел Дэвис на месте происшествия.
Мужчина, устроивший стрельбу, погиб. Число жертв продолжает расти. Полиция пока не раскрывает, как погиб злоумышленник.
Стрельба произошла на станции легкорельсового транспорта, находящейся в ведении Транспортного управления долины Санта-Клара, недалеко от главного аэропорта города. Среди пострадавших - сотрудники управления. Как выяснили в полиции, стрелок также работал в управлении.