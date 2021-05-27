Фото ⟩ Отвергнутый другими странами самолет Belavia приземлился в аэропорту Таллинна: он летел через Латвию

Эстония не стала самостоятельно вводить запрет на посадку и ждет решения на европейском уровне. Процесс затягивается, так как для введения запрета необходимо решение Совета Европейского союза. "Belavia сможет летать до тех пор, пока у нас на руках не будет ожидаемого санкционного плана в отношении Беларуси", - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

По данным Postimees, Эстония не нашла законных оснований для отказа белорусской авиакомпании.

И хотя вчера появилась новость о том, что Франция запретила белорусскому самолету проникать в свое воздушное пространство, Латвия не была столь решительна. Чтобы попасть в Эстонию, рейс Минск - Таллинн сегодня использовал именно воздушное пространство Латвии.

Путь самолета Belavia ФОТО: Flightradar24

По данным портала Flightradar24, Belavia в воздушном пространстве Латвии сопровождал самолет ВВС США E-8C J-STARS.

Обратный путь самолета ВВС США ФОТО: Kuvatõmmis Flightradar24-st

Помимо Эстонии, сегодня Belavia вылетела из всех стран Евросоюза только на Кипр (Ларнака). Все остальные рейсы в Евросоюз отменены.

Евродепутат Урмас Паэт выразил недовольство в связи с выбором Эстонии. "И сегодня, в четверг, самолет Belavia из Минска через полчаса приземлится в Таллинне. Эстония и Кипр - единственные страны ЕС, в которые белорусская государственная авиакомпания может еще летать. Другие страны ЕС запретили ей это делать. Требуется объяснение, почему Эстонию не волнует даже принципиальное решение Совета Европы, принятое в понедельник, не говоря уже о понимании серьезности государственного террористического акта, осуществленного режимом Лукашенко в воскресенье", - написал Паэт.

Эстония все-таки запретит полеты авиакомпании Belavia

Позже премьер-министр Кая Каллас сообщила в социальных сетях, что белорусской государственной авиакомпании Belavia будет запрещено приземляться в Эстонии. Каллас заявила, что решением правительства самолеты Belavia больше не желанны в аэропортах страны.