В Литве на монетах в 2 евро по ошибке выгравировали слова "Dievs, svētī Latviju"

Новая монета посвящена включенному во всемирный биосферный резерват ЮНЕСКО биосферному резервату Жувинтас и выпущена тиражом в полмиллиона экземпляров. Согласно провизорским данным, латышская надпись украшает до 10% от всех монет в нумизматической упаковке.

Банк Литвы попросил монетный двор выяснить обстоятельства произошедшего и обеспечить, чтобы в будущем такие ошибки не повторялись, а сам монетный двор выразил сожаления по поводу произошедшего, начал внутреннее расследование и усилил процесс контроля за производством.

Банк Литвы извиняется за допущенную ошибку, он также указал, что покупатели могут вернуть или обменять уже приобретенные монеты.