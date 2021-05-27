Пт, 28.05.2021
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В Литве на монетах в 2 евро по ошибке выгравировали слова "Dievs, svētī Latviju"

Иллюстративное фото ФОТО: Kuvatõmmis filmist

У монетного двора Литва Lietuvos monetu kalykla произошла необычная ошибка - на части только что выпущенных памятных литовских монет в два евро вместо слов "LAISVE * VIENYBE * GEROVE" (Свобода, единство, благосостояние) можно прочитать слова "DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU", сообщает агентство LETA со ссылкой на Банк Литвы.

Новая монета посвящена включенному во всемирный биосферный резерват ЮНЕСКО биосферному резервату Жувинтас и выпущена тиражом в полмиллиона экземпляров. Согласно провизорским данным, латышская надпись украшает до 10% от всех монет в нумизматической упаковке.

Банк Литвы попросил монетный двор выяснить обстоятельства произошедшего и обеспечить, чтобы в будущем такие ошибки не повторялись, а сам монетный двор выразил сожаления по поводу произошедшего, начал внутреннее расследование и усилил процесс контроля за производством.

Банк Литвы извиняется за допущенную ошибку, он также указал, что покупатели могут вернуть или обменять уже приобретенные монеты.

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Основанный в 1937 году биосферный резерват Жувинтас был создан на юго-западе Литвы для защиты самого большого водно-болотного угодья в Литве, озера Жувинтас и окружающего его высокого болота - нетронутого природного царства с огромным количеством птиц.

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