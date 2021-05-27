В Литве на монетах в 2 евро по ошибке выгравировали слова "Dievs, svētī Latviju"

Новая монета посвящена включенному во всемирный биосферный резерват ЮНЕСКО биосферному резервату Жувинтас и выпущена тиражом в полмиллиона экземпляров. Согласно провизорским данным, латышская надпись украшает до 10% от всех монет в нумизматической упаковке.
Банк Литвы попросил монетный двор выяснить обстоятельства произошедшего и обеспечить, чтобы в будущем такие ошибки не повторялись, а сам монетный двор выразил сожаления по поводу произошедшего, начал внутреннее расследование и усилил процесс контроля за производством.
Банк Литвы извиняется за допущенную ошибку, он также указал, что покупатели могут вернуть или обменять уже приобретенные монеты.
Основанный в 1937 году биосферный резерват Жувинтас был создан на юго-западе Литвы для защиты самого большого водно-болотного угодья в Литве, озера Жувинтас и окружающего его высокого болота - нетронутого природного царства с огромным количеством птиц.