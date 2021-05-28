Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси

В пятницу, 28 мая, в МИД Литвы был вызван представитель белорусского посольства в Литве, ему была вручена нота с объявлением двух сотрудников посольства Беларуси нежелательными лицами в Литве за их деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и предписанием им покинуть Литву в течение семи дней.

Как утверждает МИД, этим решением Литва также проявляет солидарность с Латвией, чьих дипломатов и сотрудников посольства в Минске Беларусь необоснованно выслала из страны несколько дней назад.

Представителю Беларуси также был заявлен протест в связи с продолжающимися репрессиями против гражданского общества и независимых СМИ этой страны и озвучено требование незамедлительно освободить журналиста Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу, а также других политзаключенных и незаконно задержанных.