Полицейские в Англии думали, что электричество крадет ферма марихуаны. Оказалось, что фабрика биткоинов

Получив оперативную информацию о подпольном выращивании каннабиса, стражи закона 18 мая провели рейд, но вместо кустиков конопли увидели в складском помещении комплекс из примерно сотни компьютеров.

Власти говорят, что "крипторудник" похитил электроэнергии на несколько тысяч фунтов.

Энергокомпания Western Power Distribution выяснила, что в сеть была сделана врезка.

Детективам сообщили, что на склад приходило необычно много людей, а полицейский дрон уловил исходящее из него тепло.

Власти говорят, что "рудник" похитил электроэнергии на тысячи фунтов ФОТО: West Midlands Police

По словам сержанта Дженнифер Гриффин, по этим признакам они решили, что в помещении выращивают коноплю.

"Налицо были все признаки наркоплантации. Насколько мне известно, это второй подобный крипторудник, обнаруженный в регионе Вест Мидленд", заявила она.

Полиция конфисковала компьютеры, но никто пока не был арестован.

Что такое биткоин?

Биткоин - одна из разновидностей цифровых денег, криптовалюта, изобретенная в 2008 году. ФОТО: Reuters

Биткоин - одна из разновидностей цифровых денег, криптовалюта, изобретенная в 2008 году.

Она действует на основе блокчейна - распределенного цифрового реестра транзакций - и позволяет осуществлять финансовые операции без посредников в лице банков.

Майнинг (англ. "mining") - это процесс записи транзакций с биткоинами в блокчейн, общедоступную базу данных по всем операциям с этой криптовалютой, отвечающую за подтверждение транзакций.

Майнинг - это единственный способ эмиссии биткоинов, которые начисляются в качестве вознаграждения за решение майнером определенных математических задач с помощью компьютерного оборудования.

Процесс намеренно сделан ресурсоёмким и сложным, чтобы количество блоков, найденных майнерами каждый день, оставалось постоянным.

Доля увеличения дохода майнеры часто объединяют в единый комплекс большое количество компьютеров.

Процесс требует огромной мощности компьютеров и, соответственно больших затрат энергии.