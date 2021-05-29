Полицейские в Англии думали, что электричество крадет ферма марихуаны. Оказалось, что фабрика биткоинов

Получив оперативную информацию о подпольном выращивании каннабиса, стражи закона 18 мая провели рейд, но вместо кустиков конопли увидели в складском помещении комплекс из примерно сотни компьютеров.
Власти говорят, что "крипторудник" похитил электроэнергии на несколько тысяч фунтов.
Энергокомпания Western Power Distribution выяснила, что в сеть была сделана врезка.
Детективам сообщили, что на склад приходило необычно много людей, а полицейский дрон уловил исходящее из него тепло.
По словам сержанта Дженнифер Гриффин, по этим признакам они решили, что в помещении выращивают коноплю.
"Налицо были все признаки наркоплантации. Насколько мне известно, это второй подобный крипторудник, обнаруженный в регионе Вест Мидленд", заявила она.
Полиция конфисковала компьютеры, но никто пока не был арестован.
Что такое биткоин?
Биткоин - одна из разновидностей цифровых денег, криптовалюта, изобретенная в 2008 году.
Она действует на основе блокчейна - распределенного цифрового реестра транзакций - и позволяет осуществлять финансовые операции без посредников в лице банков.
Майнинг (англ. "mining") - это процесс записи транзакций с биткоинами в блокчейн, общедоступную базу данных по всем операциям с этой криптовалютой, отвечающую за подтверждение транзакций.
Майнинг - это единственный способ эмиссии биткоинов, которые начисляются в качестве вознаграждения за решение майнером определенных математических задач с помощью компьютерного оборудования.
Процесс намеренно сделан ресурсоёмким и сложным, чтобы количество блоков, найденных майнерами каждый день, оставалось постоянным.
Доля увеличения дохода майнеры часто объединяют в единый комплекс большое количество компьютеров.
Процесс требует огромной мощности компьютеров и, соответственно больших затрат энергии.
По данным экспертов Кембриджского университета, на майнинг биткоинов в мире тратится больше электричества, чем потребляет такая промышленно развитая страна, как Нидерланды.