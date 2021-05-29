Видео ⟩ В Гаркалне пьяный мужчина попал в аварию: в машине находился ребенок

В Гаркалне на стыке улицы Ауструму и Видземского шоссе есть крутой поворот, который время от времени доставляет водителям острые ощущения, если скорость оказывается слишком высокой.

Вечером 27 мая, незадолго до 23:00, для одного водителя проезд этого поворота закончился аварией. И хорошо, что рядом были неравнодушные люди, которые бросились на помощь.

"После рыбалки я чистил рыбу и услышал сильный удар. Посмотрев за угол дома, я увидел, что машина разбилась. Я сбежал вниз, чтобы посмотреть, не ранен ли кто-нибудь и не нуждается ли в первой помощи. Когда я открыл дверь, я увидел маленького ребенка. Я спросил, все ли в порядке. Я его осторожно вытащил, а затем посмотрел на водителя, который в это время был без сознания. Затем я осторожно поместил его в положение лежа на спине, чтобы встретить спасателей", - рассказал очевидец.

Разбившаяся машина была этого года, поэтому она сама с помощью современных технологий "позвонила" в службу спасения. Прибывшие в течение семи минут врачи установили, что состояние пострадавших стабильное.

"На месте происшествия помощь понадобилась двум людям, оба были доставлены в медицинское учреждение в стабильном состоянии. У обоих пострадавших несколько травм частей тела. Травмы не оцениваются как тяжелые, но необходим дополнительный осмотр в медицинском учреждении", - сказала представитель NMPD Инга Витола.

Версий причин аварии не так много. Скорее всего, виноваты скорость и неудачное стечение обстоятельств.

"Можно подтвердить, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело", - сообщили в Государственной полиции.