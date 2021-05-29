Детей от 12 до 15 лет планируют вакцинировать уже со 2 июня

Подробнее о вакцинации детей от 12 до 15 лет планируется проинформировать на пресс-конференции 1 июня.

Уже сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину Comirnaty для использования у детей в возрасте от 12 до 15 лет. Ранее эта вакцина была одобрена для использования у взрослых с 16 лет.