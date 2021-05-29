Сб, 29.05.2021
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Руководитель Ryanair
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Детей от 12 до 15 лет планируют вакцинировать уже со 2 июня

ФОТО: AFP / Scanpix

В Латвии детей в возрасте от 12 до 15 лет планируют вакцинировать от Covid-19 со 2 июня, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Подробнее о вакцинации детей от 12 до 15 лет планируется проинформировать на пресс-конференции 1 июня.

Уже сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину Comirnaty для использования у детей в возрасте от 12 до 15 лет. Ранее эта вакцина была одобрена для использования у взрослых с 16 лет.

Комитет по регистрации лекарственных средств (CHMP) провел ускоренную оценку данных, предоставленных компанией, зарегистрировавшей Comirnaty.

В настоящее время заключение CHMP будет отправлено в Европейскую комиссию, которая примет окончательное решение, которое будет применяться ко всем странам-членам ЕС.

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Вакцина содержит молекулу (информационную РНК или мРНК) с инструкциями по производству белка (протеина S). Этот белок является компонентом коронавируса (SARS-CoV-2). Вакцина Comirnaty работает, подготавливая организм к защите от коронавируса, вызывающего заболевание Covid-19.

Вакцина Comirnaty была зарегистрирована в ЕС в декабре 2020 года.

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