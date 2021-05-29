Детей от 12 до 15 лет планируют вакцинировать уже со 2 июня
В Латвии детей в возрасте от 12 до 15 лет планируют вакцинировать от Covid-19 со 2 июня, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Латвии детей в возрасте от 12 до 15 лет планируют вакцинировать от Covid-19 со 2 июня, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Подробнее о вакцинации детей от 12 до 15 лет планируется проинформировать на пресс-конференции 1 июня.
12–15 gadus vecu bērnu vakcināciju Latvija plānots uzsākt no 2. jūnija.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 29, 2021
ℹ️ Vairāk par to stāstīs preses konferencē 1. jūnijā. Sekojiet jaunumiem! https://t.co/uAjYsWnKw0
Уже сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину Comirnaty для использования у детей в возрасте от 12 до 15 лет. Ранее эта вакцина была одобрена для использования у взрослых с 16 лет.
Комитет по регистрации лекарственных средств (CHMP) провел ускоренную оценку данных, предоставленных компанией, зарегистрировавшей Comirnaty.
В настоящее время заключение CHMP будет отправлено в Европейскую комиссию, которая примет окончательное решение, которое будет применяться ко всем странам-членам ЕС.
Вакцина содержит молекулу (информационную РНК или мРНК) с инструкциями по производству белка (протеина S). Этот белок является компонентом коронавируса (SARS-CoV-2). Вакцина Comirnaty работает, подготавливая организм к защите от коронавируса, вызывающего заболевание Covid-19.
Вакцина Comirnaty была зарегистрирована в ЕС в декабре 2020 года.