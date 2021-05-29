Типичный май в Латвии: этой ночью ожидаются заморозки

По прогнозам синоптиков, днем будет переменная облачность без осадков.

Северный, северо-восточный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду, температура воздуха составит +13...+18 градусов.

В Риге в воскресенье будет сухая и преимущественно солнечная погода с прохладным ветром. Температура воздуха составит от +7 градусов на рассвете до +15 градусов днем.