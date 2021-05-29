Типичный май в Латвии: этой ночью ожидаются заморозки
В ночь на воскресенье, 30 мая, температура воздуха на большей части территории Латвии понизится до +2…+6 градусов, небо будет преимущественно ясным, местами на траве возможна изморозь.
В ночь на воскресенье, 30 мая, температура воздуха на большей части территории Латвии понизится до +2…+6 градусов, небо будет преимущественно ясным, местами на траве возможна изморозь.
По прогнозам синоптиков, днем будет переменная облачность без осадков.
Северный, северо-восточный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду, температура воздуха составит +13...+18 градусов.
В Риге в воскресенье будет сухая и преимущественно солнечная погода с прохладным ветром. Температура воздуха составит от +7 градусов на рассвете до +15 градусов днем.