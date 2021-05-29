Сб, 29.05.2021
По-моему, это учреждение (PTAC) считает, что люди глупы и не понимают. Если у меня на фото в руке есть какой-то продукт и я этот продукт описываю - люди неглупы, они понимают, что это реклама. Зачем мне писать "реклама"?" Катрине Саулиете, инфлюенсер
Катрине Саулиете, инфлюенсер
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Air France возобновляет полеты из Парижа в Москву после трехдневного перерыва

ФОТО: Reuters/ScanPix

Французская авиакомпания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву после трехдневного перерыва, вызванного реакцией Московского Кремля на ограничения Европейского союза в отношении Минска.

Все это время Москва отказывалась координировать полеты Air France в обход белорусского воздушного пространства. Сегодня пассажирский самолет Air France вылетел из парижского аэропорта Шарль-де-Голль и снова направился в Москву.

Ранее, помимо Air France, на проблемы жаловалась и австрийская компания Austrian Airlines: она также не могла выполнять рейсы из Вены в Москву в обход Беларуси. Перевозчик даже обратился в МИД России для выяснения ситуации.

Кремль и Федеральное агентство воздушного транспорта, со своей стороны, заявили, что проблемы носят технический характер. Утверждалось, что необходимо согласовать точки входа европейских самолетов в воздушное пространство России.

Евросоюз ранее советовал авиаперевозчикам обходить воздушное пространство Беларуси. Причиной этого стал инцидент с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, но вынужденным совершить посадку в Миснке из-за ложной информации о бомбе и давления. Двое пассажиров рейса - белорусский журналист Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега - были задержаны белорусскими силовиками.

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