Air France возобновляет полеты из Парижа в Москву после трехдневного перерыва

Все это время Москва отказывалась координировать полеты Air France в обход белорусского воздушного пространства. Сегодня пассажирский самолет Air France вылетел из парижского аэропорта Шарль-де-Голль и снова направился в Москву.
Ранее, помимо Air France, на проблемы жаловалась и австрийская компания Austrian Airlines: она также не могла выполнять рейсы из Вены в Москву в обход Беларуси. Перевозчик даже обратился в МИД России для выяснения ситуации.
Кремль и Федеральное агентство воздушного транспорта, со своей стороны, заявили, что проблемы носят технический характер. Утверждалось, что необходимо согласовать точки входа европейских самолетов в воздушное пространство России.
Евросоюз ранее советовал авиаперевозчикам обходить воздушное пространство Беларуси. Причиной этого стал инцидент с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, но вынужденным совершить посадку в Миснке из-за ложной информации о бомбе и давления. Двое пассажиров рейса - белорусский журналист Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега - были задержаны белорусскими силовиками.