Air France возобновляет полеты из Парижа в Москву после трехдневного перерыва

Все это время Москва отказывалась координировать полеты Air France в обход белорусского воздушного пространства. Сегодня пассажирский самолет Air France вылетел из парижского аэропорта Шарль-де-Голль и снова направился в Москву.

Ранее, помимо Air France, на проблемы жаловалась и австрийская компания Austrian Airlines: она также не могла выполнять рейсы из Вены в Москву в обход Беларуси. Перевозчик даже обратился в МИД России для выяснения ситуации.

Кремль и Федеральное агентство воздушного транспорта, со своей стороны, заявили, что проблемы носят технический характер. Утверждалось, что необходимо согласовать точки входа европейских самолетов в воздушное пространство России.