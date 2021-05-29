Сб, 29.05.2021
По-моему, это учреждение (PTAC) считает, что люди глупы и не понимают. Если у меня на фото в руке есть какой-то продукт и я этот продукт описываю - люди неглупы, они понимают, что это реклама. Зачем мне писать "реклама"?" Катрине Саулиете, инфлюенсер
Катрине Саулиете, инфлюенсер
2

Датская журналистка во время репортажа из свингер-клуба сама поучаствовала в оргии

ФОТО: No privātā arhīva

Журналистка датского Radio 4 Луиза Фишер вызвала неоднозначную реакцию, занявшись интимом во время репортажа с открытия свингер-клуба, что можно услышать в записи репортажа. Повторное открытие клуба недалеко от Копенгагена связано с ослаблением ограничений из-за коронавируса.

"Общество свингеров очень закрытое", - объяснила свой выбор Луиза в интервью Jyllands-Posten. Поэтому она хотела создать доверительную атмосферу для разговора, что и слышно на записи.

Руководитель ее программы Тина Крагелунд высоко оценила эти усилия. "Я думаю, это круто, если наши репортеры по-разному экспериментируют с журналистикой", - сказала Крагелунд. Радиостанция ранее сама дала Фишер зеленый свет.

Крагелунд заявила шведской телекомпании SVT, что ее радиостанция не боится соприкасаться с чем-то столь универсальным, как секс. Журналисты часто использовали свой опыт. "Мы вошли в историю глубже, чем если бы смотрели на нее только со стороны", - сказала она SVT.

Сама репортер отметила, что большинство отзывов были положительными. Однако некоторые журналисты раскритиковали Фишер, которая, по их мнению, перешла границу. Репортеры должны участвовать только в том случае, если нет другого способа провести расследование.

НАВЕРХ
Back