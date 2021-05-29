Датская журналистка во время репортажа из свингер-клуба сама поучаствовала в оргии

"Общество свингеров очень закрытое", - объяснила свой выбор Луиза в интервью Jyllands-Posten. Поэтому она хотела создать доверительную атмосферу для разговора, что и слышно на записи.

Radio4 var med, da swingerklubberne igen måtte åbne.



Advarsel: Det blev hedt og vådt for både vores reporter og gæsterne.



Hør hele reportagen her:https://t.co/B4bFtpThNe #dkmedier #radio4dk pic.twitter.com/RskBTQITYO — Radio4 (@radio4dk) May 27, 2021

Руководитель ее программы Тина Крагелунд высоко оценила эти усилия. "Я думаю, это круто, если наши репортеры по-разному экспериментируют с журналистикой", - сказала Крагелунд. Радиостанция ранее сама дала Фишер зеленый свет.

Крагелунд заявила шведской телекомпании SVT, что ее радиостанция не боится соприкасаться с чем-то столь универсальным, как секс. Журналисты часто использовали свой опыт. "Мы вошли в историю глубже, чем если бы смотрели на нее только со стороны", - сказала она SVT.