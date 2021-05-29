Датская журналистка во время репортажа из свингер-клуба сама поучаствовала в оргии

"Общество свингеров очень закрытое", - объяснила свой выбор Луиза в интервью Jyllands-Posten. Поэтому она хотела создать доверительную атмосферу для разговора, что и слышно на записи.
Руководитель ее программы Тина Крагелунд высоко оценила эти усилия. "Я думаю, это круто, если наши репортеры по-разному экспериментируют с журналистикой", - сказала Крагелунд. Радиостанция ранее сама дала Фишер зеленый свет.
Крагелунд заявила шведской телекомпании SVT, что ее радиостанция не боится соприкасаться с чем-то столь универсальным, как секс. Журналисты часто использовали свой опыт. "Мы вошли в историю глубже, чем если бы смотрели на нее только со стороны", - сказала она SVT.
Сама репортер отметила, что большинство отзывов были положительными. Однако некоторые журналисты раскритиковали Фишер, которая, по их мнению, перешла границу. Репортеры должны участвовать только в том случае, если нет другого способа провести расследование.