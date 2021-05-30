В окрестностях Даугавпилса были обнаружены еще 29 бочек с веществами неизвестного происхождения

Во второй половине дня была получена информация о 16 бочках, обнаруженных в Ликсненской волости Даугавпилсского края. Вечером был получен вызов на улицу Даугавас в Даугавпилсе, где на территории леса были обнаружены еще 13 бочек с содержимым неизвестного происхождения. В этом случае произошла утечка на площади в восемь квадратных метров.

О полученных результатах проинформированы Государственная полиция и Государственная служба окружающей среды. Ответственные службы позаботились о вывозе бочек.

Как сообщалось, благодаря внимательности населения и оперативному сотрудничеству ответственных служб Даугавпилсскому краю удалось предотвратить масштабную попытку загрязнения окружающей среды опасными химическими веществами и задержать подозреваемого в нарушении.

В среду, 26 мая, в Ликсненской волости Даугавпилсского края, при проверке информации, полученной от местных жителей, было обнаружено 30 бочек с химическими веществами неизвестного происхождения. Они находились в различных местах на территориях, принадлежащих АО Latvijas valsts meži и VAS Latvijas dzelzceļš. В общей сложности было обнаружено 5750 литров химического вещества, которые просочились из бочек, загрязняя окружающую среду.

Визуально оценивая бочки видно, что в тех находятся отходы, содержащие нефтепродукты (отработанное масло), а также неизвестное оранжевое вещество. Часть бочек была закрытой, что не позволяло визуально определить их содержимое. Для того, чтобы определить, какое это химическое вещество, были взяты пробы почвы.

В сотрудничестве с Государственной службой окружающей среды Даугавпилсского регионального управления (VVD), Государственной полицией (VP), Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD) и Государственной лесной службой, а также с собственниками территорий, на месте происшествия были приняты чрезвычайные меры.

Обнаруженные бочки и вытекшие из них загрязнения были собраны и доставлены на временное хранение специалисту по утилизации отходов.

При проведении экстренных мероприятий в Ликсненской волости Государственная полиция задержала предполагаемого преступника, у которого в машине было еще 18 бочек с веществом неизвестного происхождения и он перевозил незаконные отходы. Разрешения на вывоз отходов у него не было.