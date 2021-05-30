В Канаде нашли останки 215 детей: ранее братские могилы в интернате считались легендами

27 мая члены общины Tkʼemlúps te Secwepemc (Сообщество индейцев Камлупса) сообщили, что обнаружили детские останки. Их обнаружили при исследовании территории интерната с помощью георадара. По предварительным данным, администрация интерната не оставила никаких записей о смертях этих детей. В настоящее время община вместе с судмедэкспертами и специалистами по архивному делу пытается выяснить время и причины смерти детей.

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Один из воспитанников интерната Харви Маклауд сказал, что был потрясен новостью о детских останках на его территории.

"Иногда люди не возвращались [в интернат], мы были счастливы за них, мы думали, что они сбежали, не зная, что с ними случилось на самом деле", - сказал он.

Министр по делам коренных народов Кэролин Беннетт отметила, что интернаты были частью колониальной политики, которая забирала детей из коренных народов из семей. "Тысячи детей были отправлены в эти школы и больше не вернулись в семьи", - добавила она. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что эта новость "разбила ему сердце".

Он назвал это "болезненным напоминанием о мрачной и постыдной главе истории Канады".

В 1863-1998 годах через такие школы-интернаты Канады прошли более 150 тысяч детей из коренных семей. Детей забирали из семей, запрещали говорить на родном языке и соблюдать свои традиции, а также практиковать обряды. Их подвергали насилию и заставляли работать. Предполагалось, что за время существования интернатов погибли не менее трех тысяч воспитанников интерната.

Ходили слухи о тайных братских могилах в интернатах, но они считались городскими легендами.

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В 2008 году Джастин Трюдо принес официальные извинения за политику принудительной ассимиляции коренных народов, а

в 2015 году власти Канады признали ее "культурным геноцидом".