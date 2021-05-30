В Канаде нашли останки 215 детей: ранее братские могилы в интернате считались легендами

Останки 215 детей обнаружили в канадском городе Камлупс на месте бывшей школы-интерната, которая была создана для ассимиляции детей из коренных народов Канады, пишет "Медуза" со ссылкой на BBC News.
27 мая члены общины Tkʼemlúps te Secwepemc (Сообщество индейцев Камлупса) сообщили, что обнаружили детские останки. Их обнаружили при исследовании территории интерната с помощью георадара. По предварительным данным, администрация интерната не оставила никаких записей о смертях этих детей. В настоящее время община вместе с судмедэкспертами и специалистами по архивному делу пытается выяснить время и причины смерти детей.
Один из воспитанников интерната Харви Маклауд сказал, что был потрясен новостью о детских останках на его территории.
"Иногда люди не возвращались [в интернат], мы были счастливы за них, мы думали, что они сбежали, не зная, что с ними случилось на самом деле", - сказал он.
Министр по делам коренных народов Кэролин Беннетт отметила, что интернаты были частью колониальной политики, которая забирала детей из коренных народов из семей. "Тысячи детей были отправлены в эти школы и больше не вернулись в семьи", - добавила она. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что эта новость "разбила ему сердце".
Он назвал это "болезненным напоминанием о мрачной и постыдной главе истории Канады".
В 1863-1998 годах через такие школы-интернаты Канады прошли более 150 тысяч детей из коренных семей. Детей забирали из семей, запрещали говорить на родном языке и соблюдать свои традиции, а также практиковать обряды. Их подвергали насилию и заставляли работать. Предполагалось, что за время существования интернатов погибли не менее трех тысяч воспитанников интерната.
Ходили слухи о тайных братских могилах в интернатах, но они считались городскими легендами.
Школа-интернат в Камлупсе была одной из самых крупных учреждений такого плана в стране. Она открылась в 1890 году под управлением католической церкви. В 1950-х годах в интернате было около 500 воспитанников. В 1969 году управление интернатом перешло в руки правительства. Там создали общежитие для студентов. В 1978 году интернат закрылся. Сейчас в здании школы находится музей и общественное пространство. Ранее у правительства Канады была информация только о 51 смерти воспитанников интерната в 1914-1963 годах.