Лета все нет: этой ночью вновь ожидаются заморозки

В Риге в понедельник увеличится облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью понизится до +7 градусов в центре города и до +3...+5 градусов в пригородах. Днем столбики термометров поднимутся до +18 градусов, у моря - до +15 градусов.