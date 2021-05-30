Лета все нет: этой ночью вновь ожидаются заморозки
В ночь на понедельник, 31 мая, температура воздуха на большей части территории Латвии опустится до 0...+5 градусов, во многих регионах возможны заморозки, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник, 31 мая, температура воздуха на большей части территории Латвии опустится до 0...+5 градусов, во многих регионах возможны заморозки, прогнозируют синоптики.
В течение дня усилится облачность, вечером местами в Курземе и Видземе возможен дождь.
Воздух прогреется до +15…+19 градусов, местами на побережье температура не превысит +13 градусов.
В Риге в понедельник увеличится облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью понизится до +7 градусов в центре города и до +3...+5 градусов в пригородах. Днем столбики термометров поднимутся до +18 градусов, у моря - до +15 градусов.