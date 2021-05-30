В создание латвийских новостей на канале RTVI вовлечены бывшие сторонники Ушакова и "Согласия"

"Новости Латвии". и "Лучше знать. Латвия". Это две передачи, которые уже почти месяц можно смотреть на территории Латвии на российском канале RTVI. Создан и новостной портал Latvijas ziņas.

Владелец этого проекта - основанное год назад предприятие Global Entertainment. Его член совета Анджей Пятецкис известен как разработчик различных интернет-проектов.

В том числе ТНТ. Пятецкис пояснил Nekā personīga, что после ликвидации новостной службы Первого балтийского канала ниша была пустой, поэтому было решено создать качественный продукт для русскоговорящих жителей.

Новые новостные передачи создаются в центре Риги, в подвале дома, где размещен "Союз баптистских общин Латвии". Там работают несколько бывших сотрудников Первого балтийского канала.

Ведущими передачи стали Юрий Николавев и Анна Васильева. Для Васильевой это не первый опыт работы "в кадре".

Несколько лет назад, когда Ригой руководил Нил Ушаков, в соцсетях и на порталах можно было увидеть передачи "Как-то так" и "Рига Online", в которых Анна Васильева рассказывала, как много хороших дел сделала Рижская дума и какой хорошей стала Рига под руководством "Согласия".

Ушаков и другие члены партии активно распространяли эти видео в соцсетях. И утверждали, что эти активные молодые люди делают это сами.

В свое время Анна Васильева работала в основанной Ушаковым, Вадимом Баранником и Светланой Савицкой молодежной организации YOUNG.LV. В ней готовили общественно активных сторонников партии, которые умеют использовать современные технологии, социальные сети.

Как позднее раскрыла ReBaltica - молодые люди YOUNG.LV использовались в скрытой популяризации партии.

Редактором выходящих в эфире RTVI новостей является Алекс Алехин. В свою время он был редактором газеты Pastnieks. Девять лет назад Nekā personīga рассказывала, как некий гражданин России Дмитрий Глотов целенаправленно создал в Латвии предприятие. Он заметил, что у Риги нет собственной газеты, и решил эту нишу занять.

Расходы за создание и выпуск газеты полностью покрывал предприниматель, утверждая, что это инвестиции, чтобы укрепить свои позиции и начать зарабатывать позже.

Перед выборами в 11 Сейм бесплатная газета Pastnieks с тиражом в 200 000 экземпляров активно рассказывала о хороших делах Рижской думы. Но после выборов перестала существовать. Редактор русской версии Pastnieks Алехин утверждал, что это была качественная журналистика, и все обвинения в рекламе думы отрицает.

Телевидение RTVI, чтобы его можно было транслировать в Европе, зарегистрировал испанский регулятор медиа. Для его ретрансляции на территории Латвии выдано разрешение транслировать этот канал один в один как в других странах, без созданного в Латвии содержания.

"В Латвии это программу можно ретранслировать только в неизменном формате - именно так, как он был подготовлен оригинально. Ничего нельзя менять. И сейчас мы выясняем, действительно ли это так",