Чт, 3.06.2021
Раз в 15 лет можно себе позволить посетитель матча ЧМ по хоккею о цене на билеты
посетитель матча ЧМ по хоккею о цене на билеты

Дикий пляж, киновечера и водные аттракционы: где в Латвии хорошо отдохнуть с палатками

Выбраться на выходные за город, чтобы провести время на берегу моря или озера, разбив палатку на побережье или в ближайшем лесу, готовить пищу на костре и просыпаться под пение птиц - мечта многих горожан. Если вы тоже предпочитаете экологичный отдых и вам по душе провести выходные "дикарями" - эта подборка для вас. 

"А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии. Мы регулярно собираем маршруты для прогулок, места для отдыха и красивых фото в Instagram и с удовольствием рассказываем о них вам. Сделано с любовью. Как для себя!

Кемпинг Milleri 

  • Где: Салацгрива
  • Удобства:  250 м от пляжа, можно с животными, есть детская площадка, бесплатная парковка
  • Особенности: можно взять напрокат велосипеды и доски для серфинга
  • Цены: домик - от 40 до 120 евро, место для палатки - 7 евро с человека

Кемпинг отлично подойдет тем путешественникам, кто направляется по берегу в сторону латвийско-эстонской границы. Здесь можно не только расслабиться и отдохнуть с дороги, но и провести время активно, воспользовавшись услугой аренды досок для серфинга или взяв велосипед, чтобы изучить окрестности Салацгривы.  

Кемпинг Grantini

  • Где: Елгава
  • Удобства: детская площадка, места для пикника, ресторан
  • Особенности: можно взять на прокат SUP-доски, катамаран, лодку, есть волейбольное и футбольное поле, баскетбольная площадка, водоем для рыбалки
  • Цены: домик - от 30 до 50 евро, место для палатки - 5 евро

Подходит для нужд туристов с любыми запросами, касающимися комфорта проживания. На территории есть гостиница со всеми удобствами, пять отапливаемых кемпинговых домиков с отдельным туалетом и душевой, ну и для любителей по-настоящему "дикого" отдыха - места для палаток. 

А с террасы ресторана можно наслаждаться отличным видом на карьер и закат. 

BB camping 

  • Где: Лиепая
  • Удобства: 1,6 км от Северных фортов, есть ресторан и бар, бесплатная парковка
  • Особенности: можно взять на прокат оборудование для занятий водными видами спорта, проходят вечера кино, можно с собаками, есть баня
  • Цены: бунгало - 60 евро, место для палатки - 5 евро с человека 

Кемпинг расположен на территории лесопарка Каросты в Лиепaе. Свежий сосновый воздух, а также захватывающий вид на белый песчаный берег помогут отвлечься от городской суеты и насладиться великолепием и спокойствием природы.

Есть возможность получить дозу адреналина и заряд положительной энергии, покатавшись на SUP-доске или вейкборде, насладиться водным парком или расслабиться в горячей бане.

Кемпинг Chill&Grill

  • Где: Даугавпилс
  • Удобства: кафе, детская площадка, бесплатная парковка, можно с питомцами, расположен на берегу озера 
  • Особенности: SUP-доски, водные аттракционы, надувные батуты, волейбольное поле, настольный теннис, музыка и вечеринки каждую субботу
  • Цены: домики - от 35 до 70 евро, место для палатки - 10 евро с двух человек

Находка для любителей "потусоваться" на природе. Водные аттракционы, кальянная на свежем воздухе, киновечера и караоке-вечеринки - все это в живописном сосновом бору на берегу озера.

Если хочется тишины и спокойствия - есть гамаки среди деревьев, лежаки на пляже и аренда лодок.

Ночевать можно в домике, бунгало, в домике-фургоне или просто поставить свою палатку.  

Кемпинг Miķeļbāka

  • Где: Вентспилсский край, Микельторнис
  • Удобства: 300 м от берега моря, детская площадка, ресторан, прокат велосипедов, бесплатная парковка
  • Особенности: рядом находится Слитерский национальный парк
  • Цены: домик - от 50 евро, место для палатки - 7 евро с человека 

Прекрасное место с живописной природой, расположившееся между Колкой и Вентспилсом. До восстановления независимости Латвии эта территория была закрыта для путешественников. В результате побережье на протяжении 80 км не перенаселено, здесь нет заводов и промышленности и сохранилась экологически чистая природная среда.

Важно! В Латвии ставить палатку и разжигать костер можно только в специально отведенных для этого местах. За установку палатки в прибрежной зоне, на территории заповедников или на частной территории предусматривается наказание в виде штрафа. 

НАВЕРХ
Back