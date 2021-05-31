Шуплинска: очная учеба в новом учебном году зависит от уровня вакцинации населения

Политик рассказала, что министерство уже подняло вопрос об очной организации учебы в новом учебном году как с Министерством здравоохранения, так и с Министерством юстиции.

Как напомнила министр, необходимо, чтобы от Covid-19 вакцинировалась минимум 70% общества. Шуплинска отметила, что достижение этой цели особо важно для групп рисков - людей старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями. По словам министр, вакцинация - одно из основных решений.

Шуплинска отметила, что на прошлой неделе встречалась с литовским и эстонским коллегами, и "там стратегия немного другая". Министр указала, что в соседних странах говорят о политике послаблений и очной учебе с 1 сентября. "И говорят о том, что это будет возможным, если вакцинируется большая часть жителей, параллельно будет осуществляться и выборочное тестирование", - отметила политик.

Принимая во внимание, что до 12 лет вакцина от Covid-19 по-прежнему не доступна, а вопрос о вакцинации в возрасте с 12 до 16 лет обсуждается, Шуплинска отметила, что "надо будет смотреть другие возможности".

"И эти другие возможности связаны с мероприятиями, которые осуществляются - во-первых, проветривание помещений, во-вторых, абсолютно точная организация учебы, предусматривающая по возможности меньшее пересечение [потоков людей], - отметила Шуплинска, добавив, что министерство сейчас усиленно работает над разработкой таких условий.

Напомним, со вторника, 1 июня, косметологи смогут оказывать услуги, предоставив сертификат вакцинации от Covid-19, заявила в понедельник на пресс-конференции представитель Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.

Она рассказала, что Сейм на прошлой неделе принял поправки, разрешающие с 1 июня этим ограниченным поставщикам услуг сферы красоты возобновить работу, принимая во внимания правила Кабинета министров об эпидемиологической безопасности.

По словам Фелдмане, одним из конкретных требований для возобновления оказания услуг является подтверждение факта вакцинации от Covid-19.

Она отметила, что со вторника поставщики услуг смогут получить цифровой сертификат вакцинации от Covid-19, за что несет ответственность Национальная служба здравоохранения (NVD).