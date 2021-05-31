В детских лагерях будут использоваться тесты слюны для выявления Covid-19

Анализы слюны в лагерях будут проводиться в сотрудничестве с Инспекцией здравоохранения. Организаторы могут связаться с инспекцией для уточнения сроков сдачи теста определенного типа, учитывая, что возможностей тестирования в регионах меньше.

Тестирование на Covid-19 для участников летних лагерей будет проводиться за государственный счет.

Как напомнила Шуплинска, отрицательный результат теста на Covid-19 в течение 48 часов до начала лагеря является обязательным требованием для всех участников.

На заседании правительства был одобрен план Министерства образования и науки по поддержке организации лагерей. План предусматривает, что у местных органов власти будет больше возможностей обеспечить детям летний отдых и привлечь государственные средства для укрепления психоэмоционального состояния детей.

Как сообщалось, в четверг правительство постановило, что с 14 июня с соблюдением ряда условий могут работать детские лагеря.

Количество детей в одной группе не может превышать 20. В лагерях, которые организованы на открытом воздухе или в отдельных зданиях, допускается участие нескольких групп при условии соблюдения всех необходимых мер эпидемиологической безопасности и обеспечения того, чтобы члены этих групп и персонал не встречались между собой.

В лагере смогут работать сотрудники, которые прошли тестирование на Covid-19 за последние 48 часов до начала лагеря и получили отрицательный результат. Им также будет необходимо проходить повторные тесты один раз в неделю в течение всего времени работы лагеря.

У детей также должен быть отрицательный тест на Covid-19 за 48 часов до начала лагеря и повторный тест должен проводиться один раз в неделю во время лагеря.

Без теста на Covid-19 лагерь будет доступен для персонала и детей, которые могут подтвердить, что переболели коронавирусом в период от 11 до 180 дней после даты сдачи теста на Covid-19, а также для тех, кто привит от Covid-19, начиная с 15 дней после завершения полного курса вакцинации прививками, зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств, или с 22 до 90 дней после первой дозы вакцины AstraZeneca и сразу после второй дозы AstraZeneca.

Лагерь может быть размещен только в специально отведенной для этого зоне. Деятельность за пределами этих территорий будет запрещена, если участники лагеря не являются единственными посетителями этого места.

Участники и персонал лагеря должны использовать защитные маски, за исключением детей в возрасте до семи лет и людей, которые находятся в одной группе в круглосуточных лагерях.