ФБК назвал имя человека, который слил базу данных сторонников Навального. Он все отрицает

Сайт "Свободу Навальному!" заработал 23 марта. Было предложено зарегистрироваться тем сторонникам Навального, кто готов принять участие в акциях протеста.

В ФБК пообещали, что когда число зарегистрированных людей достигнет 500 тысяч, будет объявлен всероссийский митинг в поддержку Навального.

Однако в середине апреля стало известно, что с сайта произошла утечка данных зарегистрированных людей. Зарегистрировавшимся там пользователям позже начали приходить письма с угрозами и личными данными, которые они не указывали на сайте. В ФБК также это признали.

Как сообщается, утечка произошла через почтовую систему Mailgun. Лишь несколько сотрудников ФБК имели доступ к этой системе.

В ходе расследования ФБК пришел к выводу, что утечка произошла с двух IP-адресов - один зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а другой - в Приморском крае. С них с помощью самодельного скрипта скачивалась база с адресами от электронных почт. Далее фонд сообщил, что с этих же IP-адресов в свою старую корпоративную почту ФБК заходил бывший сотрудник Федор Горожанко. Его уволили из ФБК в 2019 году.

ФБК подчеркивает, что информация сторонников Навального Горожанко разгласил за деньги. В апреле на его банковский счет было перечислено 1,24 миллиона рублей (13 800 евро) двумя частями.

В комментарии изданию "Бумага" Федор Горожанко сказал, что версия о своей причастности к утечке базы данных сторонников ФБК - вранье.

"Из того, что там есть, я только вижу какую-то хакерскую атаку на мой банк. Потому что распечатки с моего банка выглядят как настоящие. А обвинения в том, что я что-то там взломал, выглядят не очень", — сказал он.