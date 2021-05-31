Сейм не принял окончательного решения по Вараклянскому краю и вернул поправки комиссии

Парламент также объявил о перерыве в заседании до 14.00 1 июня.

Тем самым Сейм сегодня не успел рассмотреть и второй законопроект, который определил бы перенос выборов в самоуправления в Мадонском крае и Резекненском крае до 11 сентября. После постановления Конституционного суда о том, что присоединение Вараклянского края к Резекненскому не соответствует Конституции, Центральная избирательная комиссия уже приостановила запланированные ранее выборы в Резекненском и Мадонском самоуправлениях.

Как сообщалось, рассматривая предложения по поправкам в закон об административных территориях и населенных пунктах, большинство депутатов Сейма вопреки решению Конституционного суда поддержали включение Варакляны в Резекненский край, однако, чтобы принять окончательное решение, нужно еще проголосовать за весь законопроект в целом.

Соответствующее предложение подали депутаты Эдмунд Тейрумниекс (Национальное объединение), Янина Курсите, Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение), Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия), Андрис Казиновскис и Янис Тутинс ("Согласие"). Предложение предусматривает, что Мурмастиенская, Вараклянская волости и город Варакляны будут включены в состав Резекненского края.

В прениях на заседании Сейма были высказаны противоположные мнения относительно допустимости голосования в Сейме вопреки решению КС.

Ранее сегодня Сейм концептуально поддержал законопроект о присоединении Варакляны к Мадонскому краю.