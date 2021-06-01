Здравствуй, лето! Прогноз синоптиков на 1 июня
Во вторник, 1 июня, температура воздуха в Латвии поднимется до +17…+20 градусов, местами на побережье будет не выше +15 градусов, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 1 июня, температура воздуха в Латвии поднимется до +17…+20 градусов, местами на побережье будет не выше +15 градусов, прогнозируют синоптики.
Облаков станет меньше, местами еще пройдет дождь. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного.
В Риге выглянет солнце, осадки маловероятны, будет дуть легкий юго-восточный ветер, а температура воздуха приблизится к +20 градусам.
Погоду определяет уходящий небольшой циклон.