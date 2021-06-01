В Великобритании судно Tallink встретят акциями протеста

Саммит G7 ведущих промышленно развитых стран мира состоится в Корнуолле, Уэльс, 11-13 июня, и британская полиция арендует Silja Europa у Tallink для размещения сотрудников правоохранительных органов. Корабль будет пришвартован для обслуживания встречи на высшем уровне в течение десяти дней в гавани Фалмута, в каютах разместят на ночевку тысячу полицейских.

Один из основателей Ocean Rebellion Роб Хиггс сказал фалмутской газете The Packet, что путь Silja Europa из Эстонии в Великобританию и обратно составляет около 5 500 километров, и перемещение 60 000-тонного корабля оставит большой экологический след. Он добавил, что нахождение корабля в порту также приведет к значительному загрязнению воздуха.

"Полицейские могли бы на время саммита разбить лагерь в местных полях, как это делают протестующие", - предложил Хиггс.

По словам Хиггса, члены Ocean Rebellion еще не решили, какие действия предпримут активисты против корабля Tallink, однако он пообещал остаться в рамках закона.

Представитель полиции Девона и Корнуолла пообещал, что правоохранительные органы обеспечат безопасность Silja Europa на время нахождения корабля в порту.