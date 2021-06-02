Освобожден босс сицилийской мафии, признавшийся в 100 убийствах

Среди самых ужасающих совершенных им преступлений - растворение трупа ребенка в кислоте. В 1992 году Бруска взорвал бомбу, убившую самого удачливого борца с мафией Италии - прокурора Джованни Фальконе, его жену и трех телохранителей.

Однако Бруска стал информатором властей и помог осудить других мафиози.

62-летний Бруска был одним из наиболее влиятельных людей в группировке Cosa Nostra.

Совершенное в 1992 году убийство Фальконе, а позднее и его коллеги Паоло Борселино, потрясло Италию, что завершилось принятием новых, строгих законов по отношению к мафии.

Однако среди всех преступлений Бруски от одного действительно стынет кровь.

В качестве мести предавшему его другому мафиози Бруска похитил и мучил его 11-летнего сына Джузеппо Ди Маттео. После этого Бруска задушил мальчика, а труп растворил в кислоте.

Бруска был задержан в 1996 году. В обмен на меньшее наказание он стал информатором правительства и помог стражам порядка наказать гангстеров, ответственных за ряд мафиозных нападений в 80-е и 90-е годы.

Информация об освобождении Бруски вызвала гнев в обществе Италии и среди близких жертв.

"Правительство против нас", - сказала итальянским СМИ Тина Монтинаро, дочь одного из убитых телохранителей Фальконе. "Прошло 29 лет, и мы по-прежнему не знаем правду об убийстве. И сейчас Джованни Бруска свободен - человек, уничтоживший мою семью".