Кибератака парализовала работу крупнейшего в мире переработчика мяса
Кибератака на бразильское предприятие JBS, являющееся крупнейшим переработчиком мяса в мире, частично парализовало производство компании на заводах в Северной Америке и Австралии.
Кибератака на бразильское предприятие JBS, являющееся крупнейшим переработчиком мяса в мире, частично парализовало производство компании на заводах в Северной Америке и Австралии.
JBS сообщило о кибератаке правительству США в воскресенье, указав, что есть подозрения, что нападение шло из России, сообщил во вторник представитель Белого дома.
В свою очередь правительство США сообщило, что хакеры потребовали выкуп, и что JBS проинформировало, что требование шло от криминальной организации, которая, возможно, базируется в России.
В результате кибератаки была остановлена работа на пяти заводах JBS в США и на одном заводе в Канаде. Значительно было нарушено и производство в Австралии.
Вечером во вторник (в среду по латвийскому времени) JBS распространило сообщение, в котором указано, что достигнут значительный прогресс в ликвидации последствий кибератаки, и что большая часть остановленных заводов в среду возобновит производство.
"Деятельность наших систем восстанавливается и мы не экономим ресурсы в борьбе с такими угрозами", - отметил руководитель дочернего предприятия JBS в США Андре Ногейра.
Напомним, в мае кибератака, в которой использовался вирус-вымогатель, остановила работу крупнейшей системы топливного трубопровода США Colonial Pipeline. Когда Colonial Pipeline заплатила хакерам 4,4 миллиона долларов, она получила инструмент по расшифровке. Считается, что и это нападение осуществили хакеры, находящиеся в России.