Кибератака парализовала работу крупнейшего в мире переработчика мяса

JBS сообщило о кибератаке правительству США в воскресенье, указав, что есть подозрения, что нападение шло из России, сообщил во вторник представитель Белого дома.

Согласно публично предоставленной JBS информации, на ее серверы в Северной Америке и Австралии была направлена кибератака, в котором использовался вирус-вымогатель.

В свою очередь правительство США сообщило, что хакеры потребовали выкуп, и что JBS проинформировало, что требование шло от криминальной организации, которая, возможно, базируется в России.

В результате кибератаки была остановлена работа на пяти заводах JBS в США и на одном заводе в Канаде. Значительно было нарушено и производство в Австралии.

Вечером во вторник (в среду по латвийскому времени) JBS распространило сообщение, в котором указано, что достигнут значительный прогресс в ликвидации последствий кибератаки, и что большая часть остановленных заводов в среду возобновит производство.

"Деятельность наших систем восстанавливается и мы не экономим ресурсы в борьбе с такими угрозами", - отметил руководитель дочернего предприятия JBS в США Андре Ногейра.