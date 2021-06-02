Ср, 2.06.2021
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Кибератака парализовала работу крупнейшего в мире переработчика мяса

ФОТО: RODRIGO FONSECA / AFP

Кибератака на бразильское предприятие JBS, являющееся крупнейшим переработчиком мяса в мире, частично парализовало производство компании на заводах в Северной Америке и Австралии.

JBS сообщило о кибератаке правительству США в воскресенье, указав, что есть подозрения, что нападение шло из России, сообщил во вторник представитель Белого дома.

Согласно публично предоставленной JBS информации, на ее серверы в Северной Америке и Австралии была направлена кибератака, в котором использовался вирус-вымогатель.

В свою очередь правительство США сообщило, что хакеры потребовали выкуп, и что JBS проинформировало, что требование шло от криминальной организации, которая, возможно, базируется в России.

В результате кибератаки была остановлена работа на пяти заводах JBS в США и на одном заводе в Канаде. Значительно было нарушено и производство в Австралии.

Вечером во вторник (в среду по латвийскому времени) JBS распространило сообщение, в котором указано, что достигнут значительный прогресс в ликвидации последствий кибератаки, и что большая часть остановленных заводов в среду возобновит производство.

"Деятельность наших систем восстанавливается и мы не экономим ресурсы в борьбе с такими угрозами", - отметил руководитель дочернего предприятия JBS в США Андре Ногейра.

Напомним, в мае кибератака, в которой использовался вирус-вымогатель, остановила работу крупнейшей системы топливного трубопровода США Colonial Pipeline. Когда Colonial Pipeline заплатила хакерам 4,4 миллиона долларов, она получила инструмент по расшифровке. Считается, что и это нападение осуществили хакеры, находящиеся в России.

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