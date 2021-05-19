Американская сеть трубопроводов заплатила хакерам выкуп в размере 4,4 млн долларов

Это было "очень противоречивое решение", сказал руководитель предприятия, однако такой шаг был необходим, если осознавать серьезные последствия из-за остановки поставок топлива.

"Я признаю - мне было неприятно видеть, как деньги отправляются к таким людям, - сказал газете Блаунт. - Но это было правильным решением, сделанным во благо государства".

Это первый случай публичного признания, что предприятие заплатило выкуп.

В прошлый четверг Colonial Pipeline сообщила, что возобновляет операции и поставки топлива на все рынки. 7 мая деятельность системы была полностью остановлена после кибернападения.

Неизвестные на данный момент структуры в прошлую пятницу отключили серверы базирующегося в России кибервымогателя Darkside, который стоял за нападением вируса-шпиона.

После уплаты выкупа Colonial Pipeline получила от хакеров инструмент по расшифровке.

Выкуп был заплачен в криптовалюте bitcoin, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.