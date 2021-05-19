Чт, 20.05.2021
Да, к сожалению, я должен сказать, что я являюсь руководителем в течение короткого времени и я не контролировал до конца то, что мне, возможно, нужно было контролировать. Поэтому вышло, как вышло. Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края
Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края
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Американская сеть трубопроводов заплатила хакерам выкуп в размере 4,4 млн долларов

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline 7 мая. Его работа все еще не восстановлена. ФОТО: COLONIAL PIPELINE/via REUTERS

Крупнейшая в США система топливных трубопроводов Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере 4,4 миллиона долларов (3,6 миллиона евро), сообщил газете Wall Street Journal руководитель предприятия Джозеф Блаунт, пояснив, что это было правильным решением во благо государства.

Это было "очень противоречивое решение", сказал руководитель предприятия, однако такой шаг был необходим, если осознавать серьезные последствия из-за остановки поставок топлива.

"Я признаю - мне было неприятно видеть, как деньги отправляются к таким людям, - сказал газете Блаунт. - Но это было правильным решением, сделанным во благо государства".

Это первый случай публичного признания, что предприятие заплатило выкуп.

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В прошлый четверг Colonial Pipeline сообщила, что возобновляет операции и поставки топлива на все рынки. 7 мая деятельность системы была полностью остановлена после кибернападения.

Неизвестные на данный момент структуры в прошлую пятницу отключили серверы базирующегося в России кибервымогателя Darkside, который стоял за нападением вируса-шпиона.

После уплаты выкупа Colonial Pipeline получила от хакеров инструмент по расшифровке.

Выкуп был заплачен в криптовалюте bitcoin, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Несмотря на то, что работа системы топливных трубопроводов возобновлена в нормальном режиме, остановка деятельности обойдется предприятию в десятки миллионов долларов, чтобы в течение месяца полностью восстановить операции, сказал газете Блаунт.

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