Американская сеть трубопроводов заплатила хакерам выкуп в размере 4,4 млн долларов

Это было "очень противоречивое решение", сказал руководитель предприятия, однако такой шаг был необходим, если осознавать серьезные последствия из-за остановки поставок топлива.
"Я признаю - мне было неприятно видеть, как деньги отправляются к таким людям, - сказал газете Блаунт. - Но это было правильным решением, сделанным во благо государства".
Это первый случай публичного признания, что предприятие заплатило выкуп.
В прошлый четверг Colonial Pipeline сообщила, что возобновляет операции и поставки топлива на все рынки. 7 мая деятельность системы была полностью остановлена после кибернападения.
Неизвестные на данный момент структуры в прошлую пятницу отключили серверы базирующегося в России кибервымогателя Darkside, который стоял за нападением вируса-шпиона.
После уплаты выкупа Colonial Pipeline получила от хакеров инструмент по расшифровке.
Выкуп был заплачен в криптовалюте bitcoin, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.
Несмотря на то, что работа системы топливных трубопроводов возобновлена в нормальном режиме, остановка деятельности обойдется предприятию в десятки миллионов долларов, чтобы в течение месяца полностью восстановить операции, сказал газете Блаунт.