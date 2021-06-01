Ср, 2.06.2021
Эпидемиологическая ситуация в Латвии стремительно улучшилась, поэтому мы не видим никаких препятствий для снятия существующих ограничений и возобновления работы торговых центров. Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости
Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости

Денежная яма в Пурвциемсе, или Место, где многие нарушают правила

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu"

На одной из крупных улиц Пурвциемса, улице Стирну, на относительно длинном участке на асфальтном покрытии видно дорожное обозначение № 921 - двойная сплошная линия, пересекать которую запрещено.

По наблюдениям передачи Bez Tabu телеканала TV3, многих водителей это обстоятельство вообще не смущает, и они один за другим поворачивают налево, несмотря на то, что предусмотренный в правилах дорожного движения штраф за это нарушение составляет 30 евро.

Местные жители объясняют нарушения сложностями, которые доставляет легальное место поворота и разворота на участке между улицами Унияс и Иерикю, так как оно "находится слишком далеко".

Пока водители жалуются на неудобства, представитель департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзика указала, что департамент постепенно пытается запретить левый поворот на улицах с четырьмя полосами движения, так как он приводит к опасным ситуациям.

"Это подтверждает и число ДТП, которые часто происходят именно из-за этого маневра", - сказала Рудзика. Она добавила, что вопрос улицы Стирну по-прежнему рассматривается и есть вероятность, что в отдельных местах будет создана возможность поворота налево.

НАВЕРХ
Back