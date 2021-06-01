Денежная яма в Пурвциемсе, или Место, где многие нарушают правила

По наблюдениям передачи Bez Tabu телеканала TV3, многих водителей это обстоятельство вообще не смущает, и они один за другим поворачивают налево, несмотря на то, что предусмотренный в правилах дорожного движения штраф за это нарушение составляет 30 евро.
Местные жители объясняют нарушения сложностями, которые доставляет легальное место поворота и разворота на участке между улицами Унияс и Иерикю, так как оно "находится слишком далеко".
Пока водители жалуются на неудобства, представитель департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзика указала, что департамент постепенно пытается запретить левый поворот на улицах с четырьмя полосами движения, так как он приводит к опасным ситуациям.
"Это подтверждает и число ДТП, которые часто происходят именно из-за этого маневра", - сказала Рудзика. Она добавила, что вопрос улицы Стирну по-прежнему рассматривается и есть вероятность, что в отдельных местах будет создана возможность поворота налево.