Денежная яма в Пурвциемсе, или Место, где многие нарушают правила

По наблюдениям передачи Bez Tabu телеканала TV3, многих водителей это обстоятельство вообще не смущает, и они один за другим поворачивают налево, несмотря на то, что предусмотренный в правилах дорожного движения штраф за это нарушение составляет 30 евро.

Местные жители объясняют нарушения сложностями, которые доставляет легальное место поворота и разворота на участке между улицами Унияс и Иерикю, так как оно "находится слишком далеко".

Пока водители жалуются на неудобства, представитель департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзика указала, что департамент постепенно пытается запретить левый поворот на улицах с четырьмя полосами движения, так как он приводит к опасным ситуациям.