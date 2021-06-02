Загорелся и затонул самый большой корабль иранского военно-морского флота
Крупнейший корабль иранского военно-морского флота "Кхарг" загорелся и затонул в Оманском заливе в среду, 2 июня, сообщают иранские СМИ.
Крупнейший корабль иранского военно-морского флота "Кхарг" загорелся и затонул в Оманском заливе в среду, 2 июня, сообщают иранские СМИ.
Экипаж корабля спасен, но само судно, сообщает полуофициальное информационное агентство "Фарс".
Причина возгорания неизвестна. Иранские СМИ сообщают, что корабль выполнял учебную миссию.
В апреле Тегеран сообщил о нападении на иранское судно "Савиз" в Красном море у побережья Джибути.
С февраля было совершено несколько нападений на иранские и израильские грузовые суда, причем обе стороны обвиняли друг друга.
В прошлом году во время военных учений в Оманском заливе иранский военный корабль случайно попал ракетой по другому иранскому кораблю, в результате чего 19 моряков погибли и 15 получили ранения.
Иран регулярно проводит военные учения в Оманском заливе, важном морском пути, который соединяется с Ормузским проливом, по которому транспортируется примерно пятая часть мировой нефти.