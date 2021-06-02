Бывшая глава МИД Австрии вошла в совет директоров "Роснефти". На ее свадьбе танцевал Путин

Кнайсль возглавляла ведомство в 2017-2019 годах. В 2018 году Путин по ее приглашению совершил частный визит на свадьбу Кнайсль, где танцевал с невестой.

56-летняя Кнайсль покинет правительство в следующем году.

Она присоединяется к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру, который занимал пост председателя совета директоров с 2017 года и заработал 600 000 долларов.

Главой крупнейшей российской нефтедобывающей компании "Роснефть" является Игорь Сечин, один из самых верных союзников Путина.

В последние годы Австрия сосредоточила внимание на тесных связях с Россией.

В 2018 году, когда несколько стран Европейского союза (ЕС) выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля химическим оружием "Новичок", Австрия отказалась последовать этому примеру под предлогом "нейтралитета".