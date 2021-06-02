Ср, 2.06.2021
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Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости

Бывшая глава МИД Австрии вошла в совет директоров "Роснефти". На ее свадьбе танцевал Путин

ФОТО: Reuters/ScanPix

В совет директоров российской компании "Роснефть" в качестве независимого директора вошла Карин Кнайсль - бывшая глава австрийского Министерства иностранных дел, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-релиз компании, опубликованный 2 июня.

Кнайсль возглавляла ведомство в 2017-2019 годах. В 2018 году Путин по ее приглашению совершил частный визит на свадьбу Кнайсль, где танцевал с невестой.

56-летняя Кнайсль покинет правительство в следующем году.

Она присоединяется к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру, который занимал пост председателя совета директоров с 2017 года и заработал 600 000 долларов.

Главой крупнейшей российской нефтедобывающей компании "Роснефть" является Игорь Сечин, один из самых верных союзников Путина.

В последние годы Австрия сосредоточила внимание на тесных связях с Россией.

В 2018 году, когда несколько стран Европейского союза (ЕС) выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля химическим оружием "Новичок", Австрия отказалась последовать этому примеру под предлогом "нейтралитета".

Согласно информации на личном сайте Кнайсль, за последнее время она написала несколько статей для российского проправительственного телеканала RT.

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