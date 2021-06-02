Кайминьш: Для всех будет лучше, если в правительстве больше не будет министров KPV LV

На просьбу прокомментировать планируемые изменения в составе Кабинета министров Кайминьш выразил мнение, что Рамона Петравича (KPV LV) в качестве министра благосостояния является "недоразумением", а насчет Сандиса Гиргенса (KPV LV) Кайминьш благодарит Бога, что его не приняли в Сейм и он удалился с политического поля.

Депутат рад, что из коалиции исключили партию, которую он создал и привел в Сейм пять лет назад и которая "до предела деградировала свою идею" и была готова сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян.

"Наконец Петравича больше не министр благосостояния, а Гиргенс не министр внутренних дел", - сказал Кайминьш, подчеркнув, что он выражает это мнение не потому, что между ними были конфликты, а потому, что профессиональная деятельность этих министров была недостаточной.

Кайминьш извинился за то, что не смог присмотреть за людьми, которых привел в Сейм.

Между тем Янис Витенбергс, сменив политическую принадлежность, показал, что ищет "будущее" для своей сущности, считает Кайминьш.

Давая оценку планируемым изменениям в правительстве, парламентарий сказал, что это будет намного лучше для всего общества, поскольку, по его мнению, Гиргенс и Петравича были корыстолюбивы. Депутат предположил, что, если бы у партии не было огромных финансовых ресурсов, все бы давно изменилось.

Он также заявил, что почувствовал "огромную пощечину", когда все министры KPV LV пошли пожать руку Айвару Лембергсу. "Я основал эту партию, чтобы ZZS не входила в состав правительства", - сказал Кайминьш.

"Даже сейчас, на муниципальных выборах, я предупреждаю людей, которые будут голосовать за эту политическую партию. Не делайте этого!

Там нет ни опыта, ни способностей, ни видения, ни идеи", - выразил свое мнение депутат Сейма.

При этом он акцентировал внимание на вопросе, почему бывший министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) был лишен доступа к гостайне, в результате чего лишился своей должности. Кайминьш подчеркнул, что эта информация до сих пор недоступна, а для общественности было бы важно знать, почему это произошло. Депутат Сейма призвал Немиро объяснить, по какой причине ему не дали разрешения.

Как сообщалось, в будущем коалиция будет работать без партии KPV LV, заявил премьер-министр Кариньш.

Премьер объявил, что если KPV LV выйдет из коалиции, министерские посты ее членов займут Мария Голубева (AP), Гатис Эглитис (JKP), Янис Витенбергс (NA), а место министра образования и науки Илги Шуплинской (JKP) займет Анита Муйжниеце (JKP).