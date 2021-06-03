Настало лето! А купаться уже можно?
Днем в четверг, 3 июня, температура воздуха в Латвии составит +20...+24 градуса, на побережье при ветре с моря будет чуть ниже +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Днем в четверг, 3 июня, температура воздуха в Латвии составит +20...+24 градуса, на побережье при ветре с моря будет чуть ниже +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Преобладает восточный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного, на побережье - морской бриз.
Облаков станет меньше, будет солнечно, но местами ожидаются и небольшие кратковременные дожди.
В Риге переменная облачность, без значительных осадков. Ветер умеренный с севера, температура воздуха от +18 градусов у моря до +22 градусов в южной части города.
Температура воды в водоемах Латвии не превышает +17 градусов
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в большинстве рек и озер Латвии в четверг утром составляла +13...+17 градусов.
В больших озерах вода прогрелась до +13...+17 градусов. Температура воды в Даугаве и Лиелупе +14...+17 градусов, в Венте +17...+18 градусов, в Айвиексте +16 градусов, в Гауе около +15 градусов. В большинстве других рек температура воды поднялась до +13…+17 градусов.
Температура воды в море составляет +10...+15 градусов.
Уровень воды в реках продолжает падать.
В начале июня прошлого года температура воды в купальных зонах была аналогичной - в среднем +14...+17 градусов, в море +10...+14 градусов. А вот в 2018 году в эти дни она местами достигала +23 и даже в Юрмале прогрелась до +20 градусов.