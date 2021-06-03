Полиция начала уголовный процесс по факту взрыва на заводе Grindeks

Уголовный процесс был начат согласно разделу Уголовного закона о преступлениях против здоровья человека, агентству LETA сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Государственная трудовая инспекция также начала проверку, поскольку имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что произошел серьезный несчастный случай на рабочем месте.

Как сообщалось ранее, в четверг на территории предприятия по производству лекарств AS Grindeks на улице Крустпилс, 53, в Риге в одном из цехов по производству активных фармацевтических веществ произошел взрыв, в результате чего случилось возгорание, сообщили агентству LЕТА представители предприятия. В аварии пострадал один человек.

Звонок в VUGD поступил в 10:02 утра. Сообщается, что в результате происшествия пострадал мужчина, его передали медикам скорой помощи.

Еще до появления VUGD из здания были эвакуированы 100 человек. На объекте были приостановлены технологические процессы, помещение проверено, утечки вещества не произошло, и помощь VUGD на месте происшествия больше не требуется.

Комментарий Grindeks

Представитель компании Солвейга Муцениеце прокомментировала случившееся: устранена опасная ситуация на территории AS Grindeks на улице Крустпилс, 53.

Сегодня утром, 3 июня, на территории AS Grindeks на улице Крустпилс, 53, в одном из производств активных фармацевтических ингредиентов произошел взрыв, вызвавший возгорание.

Во время процесса дистилляции с использованием легковоспламеняющегося химического вещества 1,4-диоксана произошел непредсказуемый взрыв с воспламенением. Пожар был ликвидирован на начальной стадии с помощью имеющегося противопожарного оборудования.

На месте происшествия оказался один пострадавший, которому была немедленно оказана медицинская помощь, он доставлен в больницу.

О концерне Grindeks