Приоритет нового министра образования - очная форма обучения для всех школьников

В интервью Latvijas Radio Муйжниеце сказала, что в ближайший месяц Министерство образования и науки должно разработать точные сценарии и определить, какие действия будут предприниматься в различных ситуациях, чтобы сценарий предыдущего учебного года не повторился, когда большая часть учеников, длительное время обучались дистанционно.

Муйжниеце также упомянула повышение заработной платы учителей, как еще одно приоритетное направление работы.

В целом новый министр не обещает каких-либо серьезных реформ в работе Минобрнауки, и она будет скорее преемницей, потому что есть много вещей, которые были начаты и их нужно продолжить делать.

На вопрос, почему Илга Шуплинска (JKP) убрали с поста министра образования, Муйжниеце ответила, что она может только повторить то, что сказал лидер Новой консервативной партии (JKP) Янис Борданс - изменения стали результатом соглашения между коалиционными партиями и это не история о том, что "что-то было не сделано или было сделано плохо".

По словам Муйжниеце, бывают случаи, когда, чувствуя от общества волну негодования, необходимо выступить с некоторыми предложениями о перезапуске, а смена министров - это возможность для правительства перезапуститься и принести новые ветры.