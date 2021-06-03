Чт, 3.06.2021
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Гинт Кузнецов, член правления Латвийской ассоциации фитнеса

Жители Эстонии снова смогут отправляться на работу в Финляндию. Правда, только самолетами

Правительство Финляндии разрешило трудвую миграцию авиарейсами ФОТО: Kimmo Brandt/Epa/Scanpix Baltics

Правительство Финляндии в четверг решило продлить до 27 июня ограничения на въезд в страну для жителей Эстонии, но сделало исключение для трудовой миграции из ЕС и стран Шенгена, правда, только для авиарейсов; исключение вступит в силу в понедельник, пишет Rus.Postimees.

Трудовая миграция с использованием водного или сухопутного транспорта по-прежнему будет разрешена только в неотложных случаях, то есть если работа необходима для функционирования общества или надежности снабжения, а также в отношении отдельных групп, сообщила пресс-служба правительства Финляндии.

Ограничения на въезд в страну будут по-прежнему действовать до конца июня для всех остальных пассажиров из стран, где коэффициент заболеваемости за последние две недели превышает 25 на 100 000 населения, при котором обязательна 14-дневная самоизоляция.

Сейчас в Финляндию могут без ограничений въезжать из Шенгена только пассажиры с Мальты и из Исландии.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс на страницах Äripäev выразила мнение, что границы Финляндии скорее откроются с помощью европейского "паспорта вакцинации", чем благодаря снижению уровня инфицирования. Глава МИД ЭР добавила, что с точки зрения Эстонии ослабление ограничений на трудовую миграцию - очень важная тема.

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