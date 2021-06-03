Жители Эстонии снова смогут отправляться на работу в Финляндию. Правда, только самолетами

Трудовая миграция с использованием водного или сухопутного транспорта по-прежнему будет разрешена только в неотложных случаях, то есть если работа необходима для функционирования общества или надежности снабжения, а также в отношении отдельных групп, сообщила пресс-служба правительства Финляндии.

Ограничения на въезд в страну будут по-прежнему действовать до конца июня для всех остальных пассажиров из стран, где коэффициент заболеваемости за последние две недели превышает 25 на 100 000 населения, при котором обязательна 14-дневная самоизоляция.

Сейчас в Финляндию могут без ограничений въезжать из Шенгена только пассажиры с Мальты и из Исландии.