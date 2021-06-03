"В лежку". Почему молодые китайцы все меньше хотят работать

"Тан пинг" (что можно перевести примерно как "лечь и отключиться") - это спасение от давления общества, которое беспощадно толкает молодых людей искать работу, непременно вкалывать и обязательно строить карьеру, трудясь во внеурочное время, чтобы получить повышение.

В Китае сокращается рынок рабочей силы, и молодым людям часто приходится перерабатывать.

Термин "тан пинг", как считается, зародился в соцсети Tieba. Его применил автор поста, написавший, что он последние два года не работает и не видит в этом проблемы. Вместо того, чтобы гнаться за успехом в общепринятом понимании, он решил просто "прилечь".

"Поскольку в нашей стране никогда не было идеологии, превозносившей субъективность человека, я создам ее сам. Прилечь - это моя мудрость. Только если человек прилег, он становится мерой всех вещей," - цитирует пост новостной сайт Sixthtone.

Пост набрал популярность, и выражение начали использовать и на других платформах - аналоге "Твиттера" Weibo и похожим на IMDB (с большим форумом) Douban - в группе "тан пинг" на этой платформе состояло 6 тыс. пользователей. Впрочем, сейчас и пост и группа удалены, а в Weibo нельзя искать хэштег #TangPing.

Возможно, это связано с критикой философии "тан пинг" в государственных СМИ.

"Несмотря ни на что, у молодежи должна быть уверенность в будущем, - говорится в комментарии в гуанчжоуской газете Nanfang Daily. - У Китая самое многочисленное в мире население, с огромными трудовыми ресурсами и огромным преимуществом на рынке... Единственный путь к счастью - путь через труд".

"Сообщество лежебок, конечно, не может быть полезно для экономического и социального развития страны", - пишет автор пекинской газеты Guangming Daily, связанной с Коммунистической партией.

Молодые китайцы под прессингом

Керри Аллен, аналитик китайских СМИ:

Такое случалось и раньше. В 2016 году популярным мемом стала фотография китайского актера из ситкома 90-х, развалившегося на диване. Через год молодым китайцам полюбился персонаж японского мультфильма по имени Гутедама - "Депрессивное яйцо"

Тогда портал Sixthtone говорил о подъеме "культуры сан" или "культуры судного дня" которая "подрывает трудовую этику молодежи, бьет по ее мотивации и порождает апатию".

А совсем недавно россиянин Владислав Иванов (Лелуш) неожиданно для себя прославился в Китае, став примером для подражания у молодых китайцев, которые устали от вечной гонки и не прочь полентяйствовать.

Такие тенденции рождаются в свете растущего давления на молодых китайцев. Это поколение выросло при политике "одна семья - один ребенок", и от них ожидают, что они будет работать больше, чем родители, уходящее на пенсию поколение которых в два раза многочисленнее.