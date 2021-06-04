Новый министр о проблемах в сфере внутренних дел: необходимо как можно скорее повысить зарплату

По словам политика, ей ясно, что полицейское образование должно быть организовано на всех уровнях на протяжении всей карьеры полицейских, но она не убеждена, что структуру образования обязательно следует называть академией и восстанавливать в виде предыдущей Полицейской академии.

Говоря о проблемах внутренних служб, Голубева напомнила, что у них плохое техническое оснащение, проблемы с низкой заработной платой и т. д. "Какое-то повышение заработной платы должно произойти как можно скорее", - сказала министр, добавив, что перед вступлением в должность она разговаривала с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

"Предстоит проделать довольно много работы", - сказала Голубева о сфере внутренних дел, которую она возглавила, добавив, что она узнает больше о проблемах отрасли сегодня в 11 часов утра, когда встретится с руководителями всех ведомств.

Объясняя, как сфера внутренних дел попала в ведение "Для развития/За!" и как она сама стала кандидатом на пост министра, Голубева признала, что нельзя сказать, что ранее она была нацелена на эту конкретную должность,

однако как политик она должна быть готова взять на себя обязанности различных министров.

Также не было случая, чтобы партия указывала, какой областью она хочет управлять в правительстве. По словам Голубевой, фракции KPV LV на самом деле не существовало, поэтому другие партнеры решили сформировать четырехпартийную коалицию, после чего ранее курируемые KPV LV участки были перераспределены и партия согласилась с руководством МВД.