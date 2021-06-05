В Варшаву - через Стамбул, в Ригу - через Москву. Как белорусы выбираются из закрытой страны

Сухопутная граница Беларуси с ЕС и Украиной уже полгода закрыта на выезд белорусским правительством (выезжать можно лишь по особым причинам). До 23 мая оставался открытым только воздушный коридор, самолетом разрешали летать без ограничений. Но после принудительной посадки борта Ryanair и авиаблокады по многим направлениям и этот путь для жителей страны оказался перекрытым. Из Минска остались рейсы только в Россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и несколько других стран.

Кроме ограничений, которые ввела сама Беларусь, и европейских авиасанкций, остаются в силе антиковидные правила - в каждой стране разные. Россия например, пропускает белорусов транзитом только при выезде, а обратно - не из всех стран. А поводов уехать из страны сейчас много: кто-то опасается преследования из-за протестов, кто-то находится в процессе релокейта (например, сотрудники IT-компаний), у кого-то за границей - семья или работа.

Как белорусы выбираются из закрытой страны - в репортаже корреспондента DW, которая сама оказалась в Минске как раз в тот момент, когда отменяли рейсы.

Из Минска во Франкфурт - через Вильнюс, с долгой остановкой на границе

В Минск я прилетела по личным делам 16 мая. В Беларуси действует правило 10-дневного карантина, в течение этого времени выехать из страны обратно нельзя, даже если пройти тест на коронавирус.

Через литовскую границу не пропускают белорусов, которые едут транзитом ФОТО: peter de voecht/belga/imago images

Билет обратно был куплен на 30 мая, но после того, как принудительно посадили самолет Ryanair с блогером Романом Протасевичем, стало очевидно: шансов уехать в ближайшее время будет немного, лучше это сделать при первой же возможности.

Первый день, когда я после карантина могла бы пересечь границу, был четверг, 27 мая. Из Минска во Франкфурт-на-Майне должна была лететь Lufthansa - пару кликов, и новый билет куплен. Оставалось только следить за новостями - авиакомпании одна за другой начали отменять рейсы. Lufthansa была одной из последних - за два дня до вылета объявила: рейса не будет. С ним "сгорел" и билет на поезд по Германии.

Полеты белорусским компаниям Германия не запрещала, поэтому оставался шанс улететь рейсом "Белавиа" в пятницу, 28 мая. Еще в среду утром в офисе авиакомпании, где я меняла билет с 30 мая на 28-е, уверяли: вылет состоится.

Но уже через несколько часов Польша сообщила о том, что закрывает небо для белорусских авиакомпаний, на следующий день "Белавиа" отменила рейс. В кассах авиакомпании (а деньги за билет можно вернуть, только обратившись в кассу) мой номер очереди был 427-м - в тот момент обслуживали 220-го клиента. Так пропал второй билет.