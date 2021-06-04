Павел Глоба предсказал трем знакам Зодиака приятные перемены в июне

Овен

Овнам, по словам астролога, первый месяц лета принесет множество приятных встреч и позитивных эмоций. Высока вероятность того, что новые знакомства подарят представителям этого знака Зодиака незабываемое путешествие. Согласно прогнозу Павла Глобы, с работой у Овнов тоже все будет хорошо, пишет crimea.mk.ru.

Рак

Раки захотят кардинальных перемен в жизни.

Астролог советует им не торопить события, тщательно все обдумать и не браться за множество дел одновременно.

Кроме того, Ракам ни в коем случае не следует забывать о родных и близких.

Весы