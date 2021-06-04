Павел Глоба предсказал трем знакам Зодиака приятные перемены в июне

Овен
Овнам, по словам астролога, первый месяц лета принесет множество приятных встреч и позитивных эмоций. Высока вероятность того, что новые знакомства подарят представителям этого знака Зодиака незабываемое путешествие. Согласно прогнозу Павла Глобы, с работой у Овнов тоже все будет хорошо, пишет crimea.mk.ru.
Рак
Раки захотят кардинальных перемен в жизни.
Астролог советует им не торопить события, тщательно все обдумать и не браться за множество дел одновременно.
Кроме того, Ракам ни в коем случае не следует забывать о родных и близких.
Весы
Для Весов настает время, когда необходимо предпринимать решительные действия. События будут сменять друг друга с невероятной скоростью, предупреждает эксперт. В этот период важно не растеряться, а о своих планах лучше никому не рассказывать.