Сб, 5.06.2021
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Павел Глоба предсказал трем знакам Зодиака приятные перемены в июне

Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com/nastya_gepp-3773230

Известный российский астролог Павел Глоба составил прогноз на июнь 2021 года и выделил в нем три знака Зодиака, представителям которых особенно повезет. Кого же первый месяц лета порадует приятными сюрпризами?

Овен

Овнам, по словам астролога, первый месяц лета принесет множество приятных встреч и позитивных эмоций. Высока вероятность того, что новые знакомства подарят представителям этого знака Зодиака незабываемое путешествие. Согласно прогнозу Павла Глобы, с работой у Овнов тоже все будет хорошо, пишет crimea.mk.ru.

Рак

Раки захотят кардинальных перемен в жизни.

Астролог советует им не торопить события, тщательно все обдумать и не браться за множество дел одновременно.

Кроме того, Ракам ни в коем случае не следует забывать о родных и близких.

Весы

Для Весов настает время, когда необходимо предпринимать решительные действия. События будут сменять друг друга с невероятной скоростью, предупреждает эксперт. В этот период важно не растеряться, а о своих планах лучше никому не рассказывать.

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