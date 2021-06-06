Муниципальные выборы с рекордно низкой явкой. Итоги

Южнокурземский край

На муниципальных выборах в Южнокурзеском крае победил Союз зеленых и крестьян (СЗК), набравший 43,84% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Второе место заняло Национальное объединение с 25,73% голосов, третье - Латвийское объединение регионов с 15,16% голосов.

Пятипроцентный барьер в этом крае преодолело также "Новое Единство".

Кулдигский край

Инга Берзиня ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Кулдигском крае на выборах победила возглавляемая действующим председателем думы Ингой Берзиней партия "Кулдигскому краю", которую поддержали 49,70% избирателей.

Второе место занял Союз зеленых и крестьян, набравший 13,34%, третье - партия "Для развития Латвии" с 12,77% голосов.

Далее следуют Национальное объединение с 12,40% голосов и Новая консервативная партия, набравшая 6,27% голосов избирателей в Кулдигском самоуправлении.

Саласпилсский край

Раймонд Чударс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На выборах Саласпилсского самоуправления восемь из 15 мандатов получила представленная действующим председателем думы Раймондом Чударсом партия "Новое Единство".

"Новое Единство" набрало в Саласпилсе 47,25% голосов.

Три мандата в думе получит объединенный список Национального объединения, Латвийского объединения регионов и Крестьянского союза Латвии, еще три мандата - Латвийская Зеленая партия, один мандат достанется "Согласию".

Вентспилский край

В Вентспилсском крае на выборах в самоуправления шесть депутатских мандатов получил Крестьянский союз Латвии (КСЛ), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

За КСЛ проголосовали 39,75% избирателей Вентспилсского края.

Латвийское объединение регионов получит пять мандатов, Национальное объединение - четыре мандата в Вентспилсском крае.