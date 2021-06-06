Муниципальные выборы с рекордно низкой явкой. Итоги

Даугавпилс - победу одержало "Согласие" (Андрей Элксниньш)
Лиепая - Лиепайская партия (Улдис Сескс)
Елгава - Союз зеленых и крестьян (Андрис Равиньш)
Юрмала - Союз зеленых и крестьян (Гатис Трукснис)
Вентспилс - "Латвии и Вентспилсу" (Айвар Лембергс)
В Латвии прошли выборы самоуправлений. В целом них приняли участие 327 938 жителей Латвии, или 34,01% общего числа избирателей, это исторически самая низкая активность избирателей на муниципальных выборах. В субботу с 7:00 до 20:00 на участки пришли 203 243 избирателя, или 21,08% их общего числа. Выше всего явка на выборах была в Видземе - 36,61%. В Латгале проголосовали 34,05% избирателей, в Курземе - 31,55%, в Земгале - 31,22%. Подводим итоги.
Даугавпилс
На выборах в Даугавпилсе с большим отрывом победила партия "Согласие", за которую проголосовали 42,25% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Среди кандидатов "Согласия" больше всего голосов получили депутаты Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш и Валерий Кононов.
"Наша партия", которую представляет нынешний мэр города Игорь Прелатов, получила 14,12% голосов, Латгальская партия, представляемая вице-мэром Янисом Лачплесисом, - 13,25% голосов.
Даугавпилсская краевая партия на выборах в Даугавпилсе набрала 9,64% голосов, Русский союз Латвии - 8,22%, партия "Альтернатива" - 4,06%, Союз зеленых и крестьян - 2,88%, Христианско-демократический союз - 2,88%, Новая консервативная партия - 1,28%, "Новое Согласие" - 1,04%.
Лиепая
На муниципальных выборах в Лиепае больше всего голосов получила Лиепайская партия, на втором месте - Латвийское объединение регионов (ЛОР).
Список Лиепайской партии на выборах возглавлял бывший мэр города Улдис Сескс, ЛОР - нынешний мэр Янис Вилнитис.
За Лиепайскую партию проголосовали 5519 жителей города, или 41,19% общего числа избирателей, за ЛОР - 4143 жителя (30,92%).
Эти же партии больше всего голосов избирателей получили и на выборах 2017 года.
На третьем месте "Согласие" - 1583 голоса (11,81%), объединенный список "Движения "За!"", "Нового Единства" и "Прогрессивных" получил 806 голосов (6,01%), Национальное объединение - 676 голосов (5,04%).
Елгава
На выборах в Елгавскую думу победил Союз зеленых и крестьян (СЗК), под первым номером по списку которого баллотировался нынешний мэр города Андрис Равиньш.
За СЗК проголосовали 32,27% избирателей.
"Новое Единство" набрало 13,55% голосов, Национальное объединение - 12,45% голосов, "Движение "За!"" - 10,38% голосов, Русский союз Латвии - 8,14% голосов, Латвийское объединение регионов - 7,59% голосов, "Согласие" - 6,98% голосов.
Не набрали необходимых 5% голосов Новая консервативная партия (4,95%), партия "За человечную Латвию" (1,9%), "Прогрессивные" (0,9%).
В Елгаве проголосовали 11 624 жителя, или 29,59% общего числа избирателей.
Резекне
В Резекне больше всего голосов на выборах получила партия "Согласие", которая находится у власти в городе уже 12 лет.
Список "Согласия" на выборах возглавлял мэр Резекне Александр Барташевич.
За "Согласие" проголосовали 4387 жителей города (63,19%), что больше, чем на предыдущих выборах, когда партия набрала 59,03% голосов.
Значительно меньше голосов получил общий список Латгальской партии, Национального объединения, Латвийской Зеленой партии, "Нового Единства" и Латвийского объединения регионов - 1338, или 19,27% общего числа.
Новая консервативная партия получила 633 голоса (9,12%). Также в думу прошла партия "Прогрессивные" - 390 голосов (5,62%).
На выборах в Резекне проголосовали 6954 избирателя (31,22%).
Юрмала
Значительно улучшив результаты по сравнению с предыдущими муниципальными выборами, в Юрмале больше всего голосов набрал представляемый мэром города Гатисом Трукснисом Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 50,56%.
Национальное объединение получило 11,67% голосов, "Согласие" - 9,72%, партия "Тебе, Юрмала" - 9,32%, список "Нового Единства" и "Движения "За!"" - 5,21%.
На предыдущих выборах в 2017 году в Юрмале также победил СЗК, набрав 31% голосов избирателей.
Вентспилс
Представляемая находящимся в заключении Айваром Лембергсом партия "Латвии и Вентспилсу" на муниципальных выборах сохранила большинство голосов в Вентспилсе, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
За эту партию, под первым номером в списке которой баллотировался Лембергс, проголосовали 54,32% жителей города. На предыдущих выборах самоуправлений "Латвии и Вентспилсу" набрала 62,13% голосов.
Список "Нового Единства" и Латвийского объединения регионов набрал 14,55% голосов. Лидером списка является депутат Вентспилсской думы Гирт Валдис Кристовскис.
Список "Для развития Латвии" получил 11,76% голосов.
Пятипроцентный барьер на выборах преодолели также Новая консервативная партия, за которую проголосовали 7,31% избирателей, и Национальное объединение - 6,56%.
В Вентспилсе 23 460 избирателей, из них 8405 приняли участие в выборах.
Огрский край
На выборах в Огрском крае победил список Национального объединения, Крестьянского союза Латвии и Латвийской Зеленой партии, который представляет нынешний руководитель края Эгил Хелманис.
За этот список проголосовали 8450 избирателей, или 48,94% общего числа.
"Новое Единство" получило на выборах 1607 голосов (9,31%), Латвийское объединение регионов - 1553 голоса (8,99%).
Также в Огрскую думу прошли "Движение "За!"" - 1143 голоса (6,62%), список "Для развития Латвии" и Видземской партии - 1019 голосов (5,9%) и национальный союз "Справедливость" - 1016 голосов (5,88%).
В Огрском крае проголосовали 17 277 жителей, или 38,28% общего числа избирателей.
Аугшдаугавский край
В новом Аугшдаугавском крае больше всего голосов набрала Даугавпилсская краевая партия - 43,82%.
Больше всего голосов в списке этой партии получили председатель Даугавпилсской краевой думы Арвид Куцинс и депутат краевой думы Алексей Мацкевич.
21,37% голосов в крае получила Латгальская партия, 17,69% - Крестьянский союз Латвии, 12,08% - "Согласие", 3,88% - общий список Новой консервативной партии, Латвийского объединения регионов и Национального объединения.
Как сообщалось, в Аугшдаугавском крае зарегистрирована самая низкая явка избирателей не только в Латгале, но и в целом по Латвии - на муниципальных выборах здесь проголосовали 6005 избирателей, или 28,61% общего числа.
На втором месте "Согласие" - 10,69% голосов, на третьем "Для развития Латвии" - 9,15% голосов.
Национальное объединение в Олайнском крае набрало 7,81% голосов, объединение "Сотрудничество" - 6,57% голосов, Русский союз Латвии - 5,65% голосов.
Союз зеленых и крестьян не преодолел на выборах 5%-ный барьер.
На предыдущих выборах в 2017 году в Олайнском крае также победила ЛСДРП, получив 53% голосов.
Баусский край
В Баусском крае на выборах убедительно победило Национальное объединение, получившее 47,41% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Список "Для развития Латвии" набрал 12,51% голосов, Латвийское объединение регионов - 11,2% голосов, Новая консервативная партия - 7,12% голосов, Союз зеленых и крестьян - 6,72% голосов.
Не прошли в краевую думу, не набрав необходимые 5% голосов, партия "За человечную Латвию" (KPV LV) - 4,86% голосов, "Новое Единство" - 3,89%, Латвийская социал-демократическая рабочая партия - 3,11%, "Согласие" - 2,12% голосов.
В Баусском крае проголосовали 8889 избирателей, или 27,41% общего числа.
Сигулдский край
На выборах в Сигулдском крае убедительно победил список Национального объединения, Латвийского объединения регионов и Латвийской Зеленой партии, который представляет нынешний мэр Сигулды Угис Митревиц.
Список набрал 5076 голосов, или 55,77% общего числа.
За Крестьянский союз Латвии в Сигулдском крае проголосовал 1091 избиратель (11,99%), за "Новое Единство" - 918 избирателей (10,09%).
В думу прошла Кримулдская краевая партия - 704 голоса (7,74%), а также объединенный список "Для развития Латвии" и Видземской партии - 468 голосов (5,14%).
В выборах в Сигулдском крае участвовали 9120 жителей, или 38,21% общего числа избирателей.
Валмиерский край
В Валмиерском крае на выборах убедительно победила партия "Валмиере и Видземе", которую представляет мэр Валмиеры Янис Байкс.
За эту партию проголосовали 8636 избирателей, или 55,02% общего числа.
Крестьянский союз Латвии набрал 2675 голосов (17,04%), Национальное объединение - 1785 голосов (11,37%), "Новое Единство" - 902 голоса (5,75%).
В Валмиерском крае в выборах приняли участие 15 710 избирателей, или 37,83% общего числа.
Екабпилсский край
В Екабпилсском крае 5%-ный барьер на выборах удалось преодолеть девяти партиям и объединениям, и дума этого края будет самой раздробленной в Латвии.
Больше всего голосов в крае получила партия "Для развития Латвии" - 21,01%.
Латвийская Зеленая партия набрала на выборах 15,5% голосов, что даст ей три мандата. Партия "Для города и края Тукумса" получила на выборах 11,6% голосов и два мандата, партия "Единство" - 9,39% голосов и два мандата, Союз зеленых и крестьян - 8,75% голосов и два мандата,
Национальное объединение - 7,17% голосов и два мандата.
В Тукумском крае в субботу на выборах в самоуправления проголосовало 11 967 жителей, или 33,02% от числа имеющих право голоса.
Ропажский край
На муниципальных выборах в Ропажском крае победила партия "Для развития Латвии", которую представляла руководитель бывшего Стопиньского края Вита Паулане. Эта партия набрала 31,72% голосов избирателей.
Всего в Ропажскую краевую думу избрано восемь списков, и четыре партии достигли очень схожих результатов на выборах. В результате выборов Ропажское самоуправление станет одним из самых раздробленных в Латвии.
На втором месте Крестьянский союз Латвии, набравший 10,47% голосов, на третьем - Национальное объединение , набравшее 8,69% голосов.
Далее следуют "Согласие" (8,57%), Новая консервативная партия (8,28%), "Новое Единство" (8,09%), "Движение "За!"" (7,08%), Латвийское объединение регионов (6,78%).
Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер прохождения в краевую думу.
Саулкрастский край
В Саулкрастском крае Латвийское объединение регионов (ЛОР), представленное бывшим мэром Нормундом Лицисом, получило шесть из 15 мандатов.
За ЛОР проголосовали 1 066 избирателей или 32,33% от общего числа избирателей.
За Латвийскую зеленую партию проголосовали 858 избирателей или 26,02%, за совместный список Национального объединения и Новой консервативной - 507 избирателей или 15,38%, за партию "Для развития Латвии" - 469 избирателей или 14,23%.
Как сообщалось, самая высокая явка на муниципальных выборах в Видземе наблюдалась в Саулкрастском самоуправлении, где, по данным Центральной избирательной комиссии, проголосовало 3298 жителей или 42,65% имеющих право голоса.
Кекавский край
В Кекавском районе на выборах в самоуправления победила представленная нынешним председателем думы Викторией Байре партия "Новое Единство", которая набрала 24,12% голосов.
Далее следует объединенный список "Для развития Латвии"/"Развитие" с 20,13% голосов, Латвийское объединение регионов с 15,3% голосов, Крестьянский союз Латвии с 13,99% голосов, объединенный список Видземской партии и Национального объединения - 9,32% голосов.
Новая консервативная партия (НКП) набрала 5,04% голосов, что значительно меньше по сравнению с предыдущими местными выборами в 2017 году - тогда НКП в Кекавском крае победила с 23% голосов.
Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер, необходимый для избрания в городскую думу.
Марупский край
Первое место на муниципальных выборах в новом Марупском крае заняло Латвийское объединение регионов (ЛОР), набрав 23,37% голосов.
Второе место на выборах занял Союз зеленых и крестьян (СЗК), набрав 21,05% голосов. "Для развития Латвии" получило 17% голосов, Национальное объединение - 10,92% голосов, "Новое Единство" - 8,05%.
Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в краевую думу.
На предыдущих муниципальных выборах в 2017 году, когда Бабитский край еще не был добавлен к Марупскому, 37% голосов в Марупском крае набрал СЗК. В Бабитском крае 63% избирателей проголосовали за ЛОР.
Елгавский край
В Елгавском крае наибольшую поддержку избирателей - 30,37% голосов - получил Крестьянский союз Латвии, первым номером которого на этих выборах является нынешний председатель краевой думы Зиедонис Цауне.
Второе место на выборах заняло Латвийское объединение регионов с 14,53% голосов, третье - Латвийская зеленая партия с 12,82% голосов.
"Новое Единство" набрало 11,02% голосов, Национальное объединение - 10,65% голосов, "Для развития Латвии" - 7,05% голосов, "Согласие" - 5,96%.
Балвский край
В Балвском крае семь депутатских мандатов из 15 получила Латгальская партия, представленная председателем Вилякской краевой думы Сергеем Максимовым.
Она набрала на выборах 40,48% голосов, свидетельствуют результаты.
Крестьянский союз Латвии набрал 17,89% голосов и три мандата, Латвийская зеленая партия - 11,70% голосов и два мандата, Новая консервативная партия - 7,64% и один мандат, "Согласие" - 6,87% голосов и один мандат, Национальное объединение 5,67% голосов и один депутатский мандат.
В Балвском крае в муниципальных выборах приняли участие 40,97% или 6724 человека.
Прейльский край
В результате муниципальных выборов в Прейльскую краевую думу были избраны семь политических сил.
Наибольшее количество голосов, или 21,56% набрало объединение Латгальской партии и "Нового Единства". Действующий председатель краевого совета Марута Пливда баллотировалась на выборы от этого списка.
На втором месте - Национальное объединение (17,02% голосов), на третьем - совместный список объединения "Жители", Латвийского объединения регионов и Новой консервативной партии (16,88%), на яетвертом - "Для развития Латвии" (15,59%), на пятом - Латвийская социал-демократическая рабочая партия (11,68%).
В думу прошли также Союз зеленых и крестьян, который поддержали 9,05% избирателей, "Согласие" - 5,74% избирателей.
В Прейльском крае в выборах приняли участие 45,43% избирателей, или 6601 человек. Это самая высокая явка на нынешних выборах в самоуправления.
Салдусский край
На муниципальных выборах в Салдусском крае наибольшую поддержку получила Латвийская Зеленая партия, набравшая 40,13% голосов.
Лидирует в этом списке действующий председатель Салдусской думы Марис Зустс, председатель Броценской думы Арийс Спрогис и социальный работник Инта Ванага.
"Согласие" набрало в Краславском крае 12,29% голосов, Латвийское объединение регионов - 10,58%, Новая консервативная партия - 9,86%, Латгальская партия - 7,31%.
На предыдущих выборах 2017 года СЗК набрал в Краславском крае 76,62% голосов.
Смилтенский край
В Смилтенском крае на муниципальных выборах победило Национальное объединение, которое представляет бывший мэр края Эдгар Авотиньш.
За Национальное объединение проголосовали 32,12% избирателей, за партию "Для развития Латвии" - 26,08%, за партию "Прогрессивные" - 12,53%.
На четвертом месте "Новое единство", набравшее 12,52% голосов избирателей, на пятом объединенный список Союза зеленых и крестьян и Латвийского объединения регионов, за который проголосовали 11,47% избирателей.
Лудзенский край
В Лудзенском крае на выборах в самоуправления 48,36% голосов набрал Союз зеленых и крестьян (СЗК), представленный нынешним главой самоуправления Эдгаром Мекшсом.
Второе место в самоуправлении заняла Латгальская партия, набравшая 32,36% голосов, третье - "Согласие" с 11,61% голосов.
В думу не прошли Латвийская социалистическая партия и Русский союз Латвии.
Ливанский край
В Ливанском крае на выборах победила партия "Для развития Латвии", представленная прежним мэром края Андрисом Вайводсом.
Партия набрала 60,47% голосов, получив значительное преимущество над другими политическими силами.
Второе место на выборах заняло Национальное объединение с 18,32%. Далее следуют Латвийское объединение регионов (16,08%), "Новое Единство" (11,04%) и "За человечную Латвию", ранее KPV LV (5,2% голосов).
Мадонский край
В Мадонском крае на муниципальных выборах победил объединенный список Латвийского объединения регионов и Крестьянского союза Латвии, представленный нынешним главой муниципалитета Агрисом Лунгевичем, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
За этот объединенный список проголосовало 41,54% от общего числа избирателей в крае.
На втором месте "Новое единство", за которое проголосовали 17,65% избирателей, на третьем Национальное объединение с 13,4%, на четвертом - объединенный список "Для развития Латвии" и политической партии "Izaugsme", за который проголосовали 10,26% избирателей.
Также в думу прошли Новая консервативная партия, набравшая 8,68% голосов, и "Едины для Латвии" - 7,36%.
Алуксненский край
В Алуксненском крае на выборах в самоуправления победили Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Новое единство" с почти равными результатами.
Первое место занял СЗК, представленный действующим мэром Артуром Дукулисом - за него проголосовали 23,33% от общего числа избирателей.
"Новое Единство" набрало 23,05% голосов, Новая консервативная партия - 21,27%, Национальное объединение - 13,24%, объединенный список Видземской партии и Латвийской ассоциации регионов - 10,53%, партия "Для развития Латвии" - 7,24%.
Талсинский край
В Талсинском крае на выборах в самоуправления больше всего голосов набрало Национальное объединение, представленное действующим председателем думы Сандрой Петерсоне - 21,83% голосов избирателей.
Второе место заняла партия "Мы - для Талси и региона", которую поддержали 18,62% избирателей.
В думу прошли также "Новое единство" - 16,22% голосов, объединенный список партий "Для развития Талсинского края" и "Для развития Латвии" -15,99%, Латвийская Зеленая партия - 10,51%, Крестьянский союз Латвии - 8,81%.
Южнокурземский край
На муниципальных выборах в Южнокурзеском крае победил Союз зеленых и крестьян (СЗК), набравший 43,84% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Второе место заняло Национальное объединение с 25,73% голосов, третье - Латвийское объединение регионов с 15,16% голосов.
Пятипроцентный барьер в этом крае преодолело также "Новое Единство".
Кулдигский край
В Кулдигском крае на выборах победила возглавляемая действующим председателем думы Ингой Берзиней партия "Кулдигскому краю", которую поддержали 49,70% избирателей.
Второе место занял Союз зеленых и крестьян, набравший 13,34%, третье - партия "Для развития Латвии" с 12,77% голосов.
Далее следуют Национальное объединение с 12,40% голосов и Новая консервативная партия, набравшая 6,27% голосов избирателей в Кулдигском самоуправлении.
Саласпилсский край
На выборах Саласпилсского самоуправления восемь из 15 мандатов получила представленная действующим председателем думы Раймондом Чударсом партия "Новое Единство".
"Новое Единство" набрало в Саласпилсе 47,25% голосов.
Три мандата в думе получит объединенный список Национального объединения, Латвийского объединения регионов и Крестьянского союза Латвии, еще три мандата - Латвийская Зеленая партия, один мандат достанется "Согласию".
Вентспилский край
В Вентспилсском крае на выборах в самоуправления шесть депутатских мандатов получил Крестьянский союз Латвии (КСЛ), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
За КСЛ проголосовали 39,75% избирателей Вентспилсского края.
Латвийское объединение регионов получит пять мандатов, Национальное объединение - четыре мандата в Вентспилсском крае.
Всего в выборах самоуправлений могли принять участие 964 339 жителей Латвии.
В ходе выборов граждане страны избирали местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения.
В Риге выборы не проводились, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. В Вараклянском и Резекненском краях выборы пройдут 11 сентября в связи с постановлением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.