Пост министра благосостояния в Twitter вызвал недоумение среди населения

Эглитис в микроблоге Twitter призвал Латвийское объединение регионов, Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Согласие" не радоваться победе на муниципальных выборах, потому что "произошедший 3 июня рестарт правительства означает, что крупные денежные потоки из госбюджета и фондов ЕС будут контролировать четыре коалиционные партии (Национальное объединение, НКП, "Новое Единство" и "Развитие/За!"), которые в первую очередь будут заботиться о своих самоуправлениях".
Позже он удалил этот твит. Министр также заявил, что ему "будет очень интересно наблюдать, как результаты выборов в самоуправления повлияют на потоки средств из фондов ЕС". К сведению: у НКП нет "своих самоуправлений".
Многие пользователи Twitter начали критиковать Эглитиса за этот пост. Директор и ведущий исследователь центра Providus Ивета Кажока задала новому министру вопрос: разве НКП не обещала бороться с такой практикой - раздачей денег "своим"?
Эглитис рассказал, что первый пост он писал сам. Политик объяснил, что просто хотел высказать свое мнение о привычной ранее практике при разделе средств из еврофондов, когда больше всего денег направлялось в самоуправления, контролируемые СЗК. По его словам, такое больше не повторится.