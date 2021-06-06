Пост министра благосостояния в Twitter вызвал недоумение среди населения

Эглитис в микроблоге Twitter призвал Латвийское объединение регионов, Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Согласие" не радоваться победе на муниципальных выборах, потому что "произошедший 3 июня рестарт правительства означает, что крупные денежные потоки из госбюджета и фондов ЕС будут контролировать четыре коалиционные партии (Национальное объединение, НКП, "Новое Единство" и "Развитие/За!"), которые в первую очередь будут заботиться о своих самоуправлениях".

Позже он удалил этот твит. Министр также заявил, что ему "будет очень интересно наблюдать, как результаты выборов в самоуправления повлияют на потоки средств из фондов ЕС". К сведению: у НКП нет "своих самоуправлений".

Savukārt citiem būs interesanti vērot, kā izskaidrosiet šo nu jau izdzēsto twītu: pic.twitter.com/7XWgcUSmTO — Mr. Cashmar (@CashmarTV) June 6, 2021

Многие пользователи Twitter начали критиковать Эглитиса за этот пост. Директор и ведущий исследователь центра Providus Ивета Кажока задала новому министру вопрос: разве НКП не обещала бороться с такой практикой - раздачей денег "своим"?

Ivetai noteikti zināms, kādēļ Ventspils, Jelgava, Dobele, Liepāja utt - ZZS bastioni - iepriekšējos ~10 gadus saņēmuši lielākās ES fondu injekcijas (uz iedzīvotāju) visā Latvijā. — Gatis Eglītis (@EglitisGatis) June 6, 2021

Ja tā, vai šāda politika - dāvāt īpašas privilēģijas tām pašvaldībām, kuru vadība startē zem tā brīža koalīcijas karogiem, - ir jāturpina vai jāizbeidz? — Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) June 6, 2021