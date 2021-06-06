В Земгале массово размножаются гусеницы, которые опасны для здоровья человека

По словам специалистов, в волосках гусениц содержатся токсины, которые у особо чувствительных лиц способны вызвать раздражение кожи, а также серьезные проблемы с дыханием.

Темно-красная или коричневая гусеница имеет длину около трех сантиметров. Ее естественный ареал обитания включает в себя Европу, Северную Африку и Ближний Восток. Златогузка также есть в латвийской фауне, но пока массово не размножалась.

Златогузка считается вредителем фруктовых деревьев (особенно предпочитает употреблять в пищу листья вишни, яблони, груши, сливы), также переходит и на другие лиственные породы.

Волосинки также содержатся в личиночных сетях, личинках, сплетенных личинками, которые они плетут перед инфильтрацией, и опущенных ножнах, где личинки меняют кожу. Волоски бабочек не вызывают аллергии. Медицинская помощь обычно включает снятие симптомов зуда. Наибольший риск от токсичных волосинок - с начала мая до конца июля. Помимо проблем со здоровьем человека, размножение в течение нескольких лет также может привести к увяданию деревьев.

Личинки могут легко распространяться благодаря машинам, на которые могут упасть с деревьев, поэтому важно не парковать машины под плодовыми и лиственными деревьями. Если планируются садовые работы, рекомендуется надевать защитные очки, респиратор, перчатки и плотную сухую одежду. Вредитель боится патогенных грибков.

Жителей Латвии просят сообщать о местах распространения насекомых.

Необходимую информацию можно передать: старшему специалисту Управления леса и охраны окружающей среды Государственной службы леса Оскарсу Залькалнсу. Телефон 26188968, электронная почта oskars.zalkalns@vmd.gov.lv;

старшему специалисту Управления леса и охраны окружающей среды Государственной службы леса Василию Колачсу. Телефон 29441040, электронная почта vasilijs.kolacs@vmd.gov.lv

ведущему исследователю Silava Агнису Шмитсу. Телефон 26543584, электронная почта agnis.smits@silava.lv