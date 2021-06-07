Преувеличенное чувство вины и вред, который оно вызывает

Сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня и клинический психолог Зане Авотыня объясняют, как возникает чувство вины и какие последствия оно оставляет на здоровье человека.

Осознание вины - это естественное и субъективное чувство, и оно играет социально значимую роль. Оно обеспечивает важные межличностные функции, например, позволяет решать трудности в важных отношениях, воздерживаться от действий, которые могли бы их разрушить. Однако чрезмерное чувство вины может без необходимости осложнить жизнь и иметь губительные последствия, в том числе оставить след на здоровье.

"Людям свойственно преувеличивать. Если за 24 часа нужно сделать почти невозможное, могут возникнуть навязчивая мысль, что осталось что-то, на что не хватило времени, например, уладить рабочие вопросы, провести время с детьми, сделать работу по дому, пообщаться с родителями, уделить время себе, и т.д. В таком случае необходимо переоценить, не были ли требования к себе слишком завышенными. Стресс зачастую сопровождает чувство вины, которое в долгосрочной перспективе может вызывать нарушения сна или зависимость, например, от алкоголя или сладостей", - говорит фармацевт Иванда Крастыня.

"Предлагаю взглянуть на проблему рационально и понять, что, понимая свои эмоции, можно найти соответствующие решения".

"Как и стыд или гордость, чувство вины чаще всего связано с мыслями о себе. Человек может чувствовать себя виноватым по разным причинам; иногда они обоснованы, поскольку это чувство защищает нас от безответственности, а иногда - нет. Чувство вины может возникнуть за что-то, что сделал или не сделал. Оно может возникнуть от мысли, что, по твоему мнению, ты кажется или реально сделал или не сделал что-либо, чтобы помочь кому-то. Человек может чувствовать вину, если ему везет больше, чем другим," - говорит Авотыня.

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Соответствующее чувство вины помогает сохранить отношения и избежать причинения вреда другим. Принимая во внимание, что чувство вины вызывает дискомфорт, оно может мотивировать извинения, исправления или компенсирование проступков и действия с ответственностью. Исследования свидетельствуют, что чувство вины может быть связано с эмпатией, а также с доверием. Чувство вины показывает, что совесть и когнитивные способности человека работают должным образом, чтобы избежать повторения ошибок. Это позволяет учиться и изменять свое поведение в будущем.

В результате несоответствующего чувства вины человек ошибочно берет на себя ответственность за ситуацию или переоценивает причину страданий. Такое чувство вины может быть очень губительным, если не уделить ему достаточно внимания и не решить его. Чрезмерное и соответствующее чувство вины может быть связано с различными нарушениями душевного здоровья, например с чувством тревоги, депрессии, обсессивно-компульсивным расстройством личности или дисфорией, то есть постоянным чувством неудовлетворенности. Оно часто встречается у людей с травматическим опытом или с неподходящим воспитанием в детстве.