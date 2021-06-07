Сб, 12.06.2021
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Дональд Трамп, бывший президент США

Преувеличенное чувство вины и вред, который оно вызывает

ФОТО: Пресс-фото

Пандемия обострила проблемы душевного здоровья, и все чаще люди обращаются за помощью к специалистам. Во время, когда в непривычных обстоятельствах приходится преодолевать личные и профессиональные трудности, большинство сталкивается с чувством вины. Оно может быть мотивирующим, однако в большинстве случаев оно может быть обременительным и даже разрушительным.

Сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня и клинический психолог Зане Авотыня объясняют, как возникает чувство вины и какие последствия оно оставляет на здоровье человека.

Осознание вины - это естественное и субъективное чувство, и оно играет социально значимую роль. Оно обеспечивает важные межличностные функции, например, позволяет решать трудности в важных отношениях, воздерживаться от действий, которые могли бы их разрушить. Однако чрезмерное чувство вины может без необходимости осложнить жизнь и иметь губительные последствия, в том числе оставить след на здоровье.

"Людям свойственно преувеличивать. Если за 24 часа нужно сделать почти невозможное, могут возникнуть навязчивая мысль, что осталось что-то, на что не хватило времени, например, уладить рабочие вопросы, провести время с детьми, сделать работу по дому, пообщаться с родителями, уделить время себе, и т.д. В таком случае необходимо переоценить, не были ли требования к себе слишком завышенными. Стресс зачастую сопровождает чувство вины, которое в долгосрочной перспективе может вызывать нарушения сна или зависимость, например, от алкоголя или сладостей", - говорит фармацевт Иванда Крастыня.

"Предлагаю взглянуть на проблему рационально и понять, что, понимая свои эмоции, можно найти соответствующие решения".

"Как и стыд или гордость, чувство вины чаще всего связано с мыслями о себе. Человек может чувствовать себя виноватым по разным причинам; иногда они обоснованы, поскольку это чувство защищает нас от безответственности, а иногда - нет. Чувство вины может возникнуть за что-то, что сделал или не сделал. Оно может возникнуть от мысли, что, по твоему мнению, ты кажется или реально сделал или не сделал что-либо, чтобы помочь кому-то. Человек может чувствовать вину, если ему везет больше, чем другим," - говорит Авотыня.

ФОТО: Пресс-фото

Соответствующее чувство вины помогает сохранить отношения и избежать причинения вреда другим. Принимая во внимание, что чувство вины вызывает дискомфорт, оно может мотивировать извинения, исправления или компенсирование проступков и действия с ответственностью. Исследования свидетельствуют, что чувство вины может быть связано с эмпатией, а также с доверием. Чувство вины показывает, что совесть и когнитивные способности человека работают должным образом, чтобы избежать повторения ошибок. Это позволяет учиться и изменять свое поведение в будущем.

В результате несоответствующего чувства вины человек ошибочно берет на себя ответственность за ситуацию или переоценивает причину страданий. Такое чувство вины может быть очень губительным, если не уделить ему достаточно внимания и не решить его. Чрезмерное и соответствующее чувство вины может быть связано с различными нарушениями душевного здоровья, например с чувством тревоги, депрессии, обсессивно-компульсивным расстройством личности или дисфорией, то есть постоянным чувством неудовлетворенности. Оно часто встречается у людей с травматическим опытом или с неподходящим воспитанием в детстве.

Какие последствия оставляет несоответствующее чувство вины?

Чувство чрезмерной и несоответствующей ситуации вины причиняет массу страданий, и человек воспринимает себя обузой для себя и для близких ему людей. Это может повлиять на способность человека концентрироваться, на производительность труда, снижает настроение, повышает уровень стресса, ухудшает качество сна, влияет на поведение человека, ухудшая его отношения с окружающими и увеличивает чувство неудовлетворенности собой.

Чрезмерное и несоответствующее чувство вины также может затянуть человека в заколдованный круг зависимостей, например, желание облегчить свои переживания, употребляя алкоголь, может только способствовать самоедству и чувству вины за нездоровую стратегию решения проблемы.

Как уменьшить несоответствующее чувство вины?

1. Постарайся осознавать свои эмоции и сфокусироваться на текущем моменте. Назови свои эмоции или напиши, что чувствуешь - это поможет взглянуть на себя более адекватно.

2. Делай то, что тебе нравится и помогает расслабиться, например, читай книги, слушай музыку, занимайся спортом или гуляй.

3. Действуй на упреждение - если знаешь, что для вины есть объективная причина, то действуй. Учись на своих ошибках, исправляй их и двигайся дальше.

4. Постарайся меньше упрекать себя за прошлые ошибки, это не принесет никакой пользы, именно тебе самому.

5. Помни, что перфекционизма не существует: поиски идеальных решений могут завести в душевный тупик. Вместо этого научись принимать "лучшее" в конкретных обстоятельствах решение и, насколько это возможно, шаг за шагом двигаться к его достижению.

6. Напоминай себе, что не существует одного волшебного решения, которое позволит избавиться от чувства вины. Если чувство вины обосновано, для здоровья намного лучше осознать его, чтобы в будущем справиться с трудностями, которые могут возникнуть как в отношениях с другими людьми, так и с самим собой.

"В случаях, когда чувство вины не имеет объективного объяснения, и оно слишком пагубно сказывается на качестве жизни, стоит обдумать возможность обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы избавиться от чувства вины или, как минимум, уменьшить его, чтобы оно больше соответствовало реальной ситуации", - говорит психолог.

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