Миллионы принимают лекарства, которые могут оставить их без антител после вакцинации от коронавируса

Для лечения воспаления кровеносных сосудов легких 73-летняя Тательман принимает лекарство, подавляющее ее иммунную систему. Ее врач прочитал недавние медицинские исследования, которые показали, что вакцина может быть не столь эффективна для людей, принимающих подобные препараты.

Врач попросил ее сдать анализ крови, чтобы узнать, подействовала ли вакцина и появились ли у нее антитела.

Тательман сдала тест - у нее не было обнаружено антител против коронавируса.

"Это был полный шок", - сказала она.

У женщины возникло много вопросов. Следует ли ей получить третью дозу вакцины? Стоит ли сократить количество лекарств, подавляющих иммунную систему, чтобы вакцина имела больше шансов подействовать? Есть ли что-нибудь, что можно испробовать, чтобы вакцина от Covid-19 сработала?

Данных, которые могли бы помочь Тательман и ее врачу ответить на эти вопросы, мало. Миллионы американцев принимают иммунодепрессанты, которые могут ослабить действие вакцины от Covid-19, и оказываются на неизведанной территории, опасаясь, что вакцинация не увенчалась успехом.

Если их вакцинация не увенчалась успехом, они должны полагаться на то, что остальная часть населения будет вакцинирована.

Это должно вдохновить непривитых людей засучить рукава, сказал CNN директор Национального института здоровья США доктор Фрэнсис Коллинз.

"Даже если вы думаете, что вам это не нужно, воспринимайте это как проявление вашей доброй воли к наиболее уязвимым. Это главная их надежда", - сказал Коллинз.

Вакцины не тестировались на людях с иммунодефицитом

Хотя точно неизвестно, сколько американцев принимают лекарства, которые могут стать проблемой для вакцины против Covid-19, новое исследование дает оценку. В статье, опубликованной в прошлом месяце, ревматолог доктор Бет Уоллес и ее команда из Мичиганского университета изучили медицинские записи более трех миллионов американцев, чтобы узнать, сколько употребляется иммунодепрессантов.

Основываясь на этих данных, Уоллес полагает, что около шести миллионов американцев используют иммунодепрессанты, которые могут помешать вакцине.

Она сказала, что это консервативная оценка, потому что в ее базе данных нет людей из системы здравоохранения Medicare, а они с еще большей вероятностью принимают такие лекарства. Ее оценка также не включала людей, принимавших пероральные кортикостероиды, которые, если употреблять их в больших дозах и в течение длительного времени, также могут быть проблемой для развития иммунитета.

Когда фармацевтические компании в прошлом году проводили клинические исследования вакцины, они исключили людей, которые принимали иммунодепрессанты.

Это ставит этих пациентов в невыгодное положение из-за отсутствия информации о том, действуют ли в их случаях вакцины, сказала специалист по инфекционным заболеваниям, доцент Гарвардской медицинской школы доктор Кэтрин Стивенсон.

После распространения вакцины среди населения исследователи начали проверять, насколько хорошо она действует на людей с иммунодефицитом.

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