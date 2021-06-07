IKEA запускает в странах Балтии новое приложение для обустройства дома

Приложение расширяет возможности покупок в IKEA, а также предлагает множество идей, планировщиков и других услуг.
"Приложение IKEA разработано специально для балтийских стран, это еще один шаг навстречу современным технологиям",
- отметил руководитель IKEA Latvija Петерис Гринбергс.
Помимо возможности покупок, приложение предусматривает дополнительные функции на месте в магазине, например, навигацию, проверку наличия товаров и др. Пользователи смогут использовать планировщики, подбирая мебель, которая идеально подойдет для их дома.
В приложении доступна программа лояльности IKEA Family со специальными предложениями. Также здесь можно посмотреть историю заказов и использовать информацию в гарантийных случаях.
В течение следующих 12 месяцев планируется регулярно добавлять новые функции в приложение IKEA. Бесплатное приложение на латышском, английском и русском языках уже доступно в GooglePlay и AppStore.