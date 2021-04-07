Магазин IKEA вновь открылся для посетителей

Он подтвердил, что в соответствии с решением правительства о возобновлении деятельности розничных компаний, отвечающих определенным критериям, с сегодняшнего дня также откроет двери для покупателей магазин IKEA.

Гринбергс подчеркнул, что компания готова уделять повышенное внимание безопасности сотрудников и посетителей магазинов, реализуя необходимые меры.

"Безопасность сотрудников и посетителей всегда была одним из наших главных приоритетов, поэтому теперь, когда мы возобновляем работу, мы будем строго соблюдать правила безопасности. При входе в магазин мы обеспечим контроль количества посетителей и будем просить посетителей использовать средства индивидуальной защиты", - пояснил Гринбергс.

По его словам, в магазине IKEA также будут реализованы дополнительные меры безопасности, такие как установка защитных перегородок на кассах и других местах с интенсивным движением, а также регулярная дезинфекция часто используемых поверхностей, таких как дверные ручки, тележки, перила лестниц и другие. Также планируется привлечь дополнительный персонал для предотвращения скопления посетителей и обеспечения безопасной дистанции.

С открытием магазина IKEA будут вновь открыты продуктовый магазин и бистро, где можно будет купить горячие напитки, а также горячие и холодные закуски на вынос.



Полный спектр кухонного оборудования и других услуг по планировке мебели и консультации дизайнеров интерьера будут доступны в магазине или удаленно с учетом пожеланий покупателей. Покупатели по-прежнему смогут делать покупки в онлайне и безопасно и бесплатно получать свои покупки в магазине IKEA. Бесконтактное получение товаров по-прежнему будет доступно - вам не нужно будет заходить в магазин, чтобы получить покупку.

Уже сообщалось, что с сегодняшнего дня, 7 апреля, могут вновь работать все магазины вне торговых центров площадью более 7000 кв. м, предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

Работать смогут и магазины в торговых центрах, торговая площадь которых составляет менее 7000 кв. м. Также можно организовывать уличную торговлю.

В Министерстве экономики пояснили, что отдельные магазины не смогут работать в тех торговых центрах, площадь которых составляет по меньшей мере 7000 кв. м и где расположено по меньшей мере пять различных магазинов.

В торговых центрах площадью более 7000 кв. м, как и прежде, смогут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, товаров для животных, предметов гигиены, книжные магазины и места предоставления услуг.